Che pancino Veera Kinnunen: bebè in arrivo per la maestra di Ballando con le stelle

Un altro addio per la prossima edizione di Ballando con le stelle! Non ci sarà neppure Veera Kinnunen sulla pista di Ballando e il motivo però è ben diverso da quello che ha portato Raimondo Todaro a lasciare lo show di Milly Carlucci. Oggi infatti la maestra ha annunciato via social una dolcissima notizia. Veera è in dolce attesa. Ebbene si, la maestra non sarà a Ballando con le stelle perchè è incinta. Una notizia che ha colto molti fan del programma di sorpresa. Dopo una relazione lunga più di 10 anni con Stefano Oradei, altro insegnante di Ballando e ballerino professionista, la storia tra i due era finita in malo modo proprio nel corso di una delle ultime edizioni del programma. Veera tra l’altro, dopo aver lasciato Stefano aveva iniziato una relazione con il ballerino/calciatore Osvaldo che era durata però pochissimo. Di recente ha ritrovato l’amore al fianco dell’uomo che sta per diventare il papà di suo figlio!

Veera Kinnunen presto mamma: la maestra di Ballando con le stelle è incinta

La prima foto insieme al suo compagno, Salvatore Mingoa è stata pubblicata il giorno di San Valentino. Poi altri teneri scatti d’amore e oggi la foto inattesa. Non era più possibile nascondere il pancione che cresce e Veera ha quindi deciso di annunciare a tutti che presto sarà mamma, una notizia davvero dolcissima!

Aspettandoti! @salvatore.sm È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna @maaritjuselius e la zia @anastasia__kuzminaQueste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia. Waiting for you! @salvatore.sm It’s been hard keeping it a secret. Specially for grandmother @maaritjuselius and auntie @anastasia__kuzmina Theese photos are taken weeks ago so you’ve already grown so much. Finally we can share our joy with all of you! 📷 @davidevegas

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Veera che sta per diventare mamma anche se certo ci spiacerà non vederla sulla pista di Ballando con le stelle ! Continueremo a seguirla sui social in attesa dell’arrivo del bebè!