Quanto guadagnano i vip del GF VIP 6? Svelati i cachet

Lunedì 13 settembre si aprirà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e i concorrenti del Grande Fratello VIP 6, gli amati vipponi di Alfonso Signorini, entreranno in gioco. Il cast è stato svelato e nelle ultime ore su è parlato anche di altro: quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello VIP 6? Prima che da Tv, sorrisi e canzoni arrivassero le conferme sul cast, si era molto parlato del fatto che Raz Degan avesse addirittura chiesto 500 mila euro per partecipare ( cosa smentita dall’attore ma confermata da Signorini). Ed è per questo che c’è grande curiosità intorno ai possibili cachet dei protagonisti. Come saprete, ci sono dei guadagni in base al numero delle puntate fatte in diretta, poi c’è il conteggio dei giorni di permanenza in casa. E alla fine ecco il bottino dei nostri cari vip che si porteranno a casa sicuramente un bel gruzzoletto.

Ma qual è il cachet dei concorrenti di questa edizione del GF VIP ? Ci sono vipponi e vipponi, è chiaro, non tutti avranno lo stesso trattamento economico, come del resto è anche giusto che sia!

Quando guadagnano i concorrenti del Grande Fratello VIP 6?

Come sempre si fanno i conti in tasca ai vip ma in realtà, non c’è mai niente di ufficiale quando si parla del cachet dei concorrenti di un reality. Sono tutte indiscrezioni che spesso si dimostrano essere anche infondate. In ogni caso, stando alle ultime news circolate in rete, sembrerebbe che i cachet di questa edizione del GF VIP siano ben più bassi di quella dello scorso anno, quando Elisabetta Gregoraci e anche Gabriel Garko ( seppur nelle vesti di ospite) avevano “impoverito” le casse di Mediaset. A Katia Ricciarelli e Raffaella Fico dovrebbero andare circa 15.000 euro a settimana mentre gli altri percepiranno dai 5.000 ai 7.000. Queste dovrebbero essere le cifre, ricordiamo che a questi soldi dovrebbero poi aggiungersi quelli di ogni puntata fatta in prima serata che ha un valore diverso.

Alfonso Signorini è tornato a parlare del caso Raz Degan nelle ultime ore e ha rivelato che ci sono stati vipponi, molto molto famosi, che avrebbero persino chiesto cifre ben più elevate. Il conduttore del Grande Fratello VIp 6 ha parlato persino di una persona arrivata a chiedere 800 mila euro.