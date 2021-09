Sulla cover di Tv, sorrisi e canzoni il cast completo del Grande Fratello VIP 6: tutti i nomi

Non è arrivato dalla rivista Chi il cast completo del Grande Fratello VIP 6 ma anche questa volta, ci pensa Tv, sorrisi e canzoni a rendere noti tutti i nomi dei concorrenti che parteciperanno a questa edizione del reality di Canale 5. Alfonso Signorini posa con tutti i concorrenti di questa edizione: tante conferme, tante novità ma in generale, tutti i nomi dei vip che entreranno nella casa del Grande Fratello VIP 6, erano stati anticipati da più parti. Oggi però, in modo ufficiale, possiamo dirvi chi ci sarà! Pronti per scoprire quindi tutti i nomi dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello VIP in partenza il 13 settembre 2021 su Canale 5?

Il cast completo del Grande Fratello VIP 6: tutti i nomi dei concorrenti di questa edizione

Aldo Montano ci sarà! Il campione che ha partecipato quest’anno per l’ultima volta alle Olimpiadi entrerà nella casa del GF VIP 6. Ottenuto quindi il lascia passare del ministero. Nel cast anche Amedeo Goria che, dopo aver dovuto saltare l’Isola per motivi di salute, entra nella casa che aveva visto protagoniste nella quinta edizione sua figlia Guenda e la sua ex moglie Maria Teresa Ruta. A proposito di ex, nel cast del GF VIP 6 anche Gianmaria Antinolfi. Non è famoso per nessuno merito, è solo l’ex di Belen ( e forse anche attuale fidanzato di Soleil Sorge o comunque suo grande amico). E la Sorge entrerà in casa: dopo Pechino Express, l’Isola, Uomini e Donne, per lei anche un altro reality. Nome dell’ultimo momento quello di Giucas Casella: confermatissimo anche lui nel cast del reality che inizierà tra una settimana. Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié varranno come un solo concorrente: grande attesa per le tre principesse etiopi nella casa del GF VIP 6.

E poi una carrellata di super donne: Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Carmen Russo…Tutte pronte a essere protagoniste di questa edizione del reality, con tante storie da raccontare. E ha proposito di storie da raccontare, c’è grande curiosità per Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani che era stato denunciato da sua madre per i problemi avuti con la droga. Per la quota già viste in tv: Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Francesca Cipriani. Alex Belli altro nome di chi in tv si è praticamente trasferito. Rientra nei vip, non si sa bene per quale motivo, ma del resto è già successo in passato, anche Tommaso Eletti, protagonista di Temptation Island 2021. Quota belli: Samy Youssef, un modello egiziano, famoso forse per Alfonso Signorini ecco! E sempre da questa lista il nome di Andrea Casalino che di certo non vi dirà nulla. Nel cast del Gf VIp 6 anche alcuni volti che in passato erano molto famosi per il pubblico del piccolo schermo. Parliamo di Davide Silvestri, protagonista dell’amatissima soap Vivere e Ainette Stephens, altrettanto apprezzata per il pubblico di Mediaset e non solo.

Menzione a parte, concedetecelo per Manuel Bortuzzo. Prima che il reality parta, e prima di sapere che cosa succederà in quella casa, ci permettiamo di dire che questa è una scelta davvero azzeccata. In questi giorni in cui i campioni e le campionesse della nostra Italia, alle Paraolimpiadi hanno dimostrato tutta la loro resilienza, il loro coraggio, la tenacia e la voglia di vincere, sapere che nella casa ci sarà Manuel, è di certo un messaggio che ci convince. Se i reality possono ancora lanciare e mostrare qualcosa di positivo, speriamo davvero che potrà succedere grazie a Manuel e alla sua storia.

Come anticipato da Davide Maggio quindi, i concorrenti di questa sesta edizione del GF VIP saranno 22. Non sappiamo ancora se entreranno tutti insieme o in due puntate differenti. Nelle prossime ore di certo, avremo le prime anticipazioni e potremo darvi qualche notizia in più!