Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié: tre principesse al GF Vip 6

Vi sarete mai aspettate delle principesse al Grande Fratello Vip? Non sarebbe certo la prima volta. Il sangue blu nella casa è già circolato ma forse mai così tanto. Mentre mancano sempre pochi giorni all’inizio della nuova edizione, abbiamo sempre più informazioni sui nuovi concorrenti. Tra i tanti vipponi ci saranno pure Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié. E per chi non lo sapesse sono proprio delle vere principesse. Le reali sono etiope, discendenti dall’ultimo imperatore dell’Etiopia ma le ragazze hanno già fatto le loro comparse in televisione. Scopriamo meglio chi sono Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié, le concorrenti del GF Vip 6.

Grande Fratello Vip 6, tre principesse nel cast: arrivano Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié

Bellissime e amanti della moda, Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié non sono nuove nel mondo della televisione ma ci riferiamo soprattutto a Jessica. La principessa ha venticinque anni e ha partecipato a Riccanza nel 2017. Tutte e tre le Hailé Selassié hanno già un discreto successo sui social con un numero di seguaci niente male che senz’altro aumenterà durante e dopo il Grande Fratello Vip. Sarà il titolo nobiliare oppure la partecipazione a Riccanza ma le principesse etiopi hanno conquistato il pubblico e senz’altro cercheranno di conquistarne altro al reality show di Canale 5. Sarà proprio Jessica a dare dei consigli alle sue sorelle su come affrontare questa esperienza? Vi ricordiamo che Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié entreranno nella casa come unico concorrente nonostante siano tre persone. Come accaduto in altre edizioni, dopo qualche settimana dall’inizio del reality potrebbe avvenire la separazione.

Le ultime dal GF Vip 6: le tre principesse etiopi e non solo

Ormai il cast sembrerebbe ben formato. Oltre alle principesse, al GF Vip 6 dovremmo vedere: Amedeo GoriaCarmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico eTommaso Eletti. Come sempre potrebbero esserci delle novità dell’ultimo minuto ma d’altronde è ancora molto presto. La messa in onda sarà il 13 settembre, in prima serata, su Canale 5 con Alfonso Signorini.