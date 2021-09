Grande Fratello VIP 6 il cast completo: sarebbero 22 i concorrenti, tutti i nomi

Manca davvero pochissimo al debutto del Grande Fratello VIP 6. Le luci nella casa di Cinecittà si accenderanno il 13 settembre 2021 per la prima puntata di questa nuova edizione. E non mancano le anticipazioni che arrivano da più parti. Dagospia, Tvblog, Davide Maggio: queste le fonti più accreditate che in queste settimane hanno rivelato in modo però non ufficiale, i nomi dei concorrenti del GF VIP 6. Stando alle ultime news, dovrebbero essere 22 i concorrenti di questa nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Al momento mancherebbe alla lunga lista dei concorrenti qualche nome, ma nelle prossime ore, la lista ufficiale dovrebbe arrivare. Tanti nomi interessanti, tanti volti già noti, qualche sconosciuto. Il cast di questa sesta edizione del GF VIP ci piace. In particolare sarà molto interessante vedere per la prima volta nella casa del GF , un concorrente con una disabilità. Inutile dire che Manuel Bortuzzo ha già dimostrato di essere un ragazzo speciale e coraggioso, dopo tutto quello che gli è successo. E sarà molto interessante anche capire come si vive giornalmente con una sedia a rotelle da portare sempre dietro. La casa sarà diversa rispetto al passato probabilmente anche per questo motivo, anche se al momento, non è stata ancora ufficializzata la presenza di Manuel. Un cast friccicariello, che potrebbe regalare molte molte emozioni. Speriamo solo che il conduttore non riesca a rovinare tutto, come aveva fatto anche nella passata edizione, sprecando molto molto “materiale umano”, dinamiche della casa e storie che potevano davvero conquistare il pubblico di Canale 5.

Grande Fratello VIP 6 il cast completo: ecco chi ci sarà

Ricapitolando quindi, ecco il cast

Aldo Montano

Amedeo Goria

Carmen Russo

Gianmaria Antinolfi ( famoso per essere l’ex di Belen)

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié ( varranno almeno all’inizio come un solo concorrente)

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Tommaso Eletti

Tra gli ultimi nomi si aggiunge anche quello fatto da Davide Maggio, Ainett Stephens. Per chi l’avesse dimenticata, la bella Venezuelana, classe 1982, aveva raggiunto popolarità in Italia per il ruolo della Gatta Nera al Mercante in Fiera, quiz che conduceva su Italia 1 Pino Insegno. Una fama, tra calendari sexy e passerelle, che non passa inosservata e che le vale diversi spazi in tv. Poi l’abbiam vista anche al fianco di Daniele Bossari alla guida di Azzardo (altro quiz per Italia 1), mentre Piero Chiambretti la prende con sé per le sue seconde serate a Mediaset, da Chiambretti Night a Chiambretti Supermarket. Sarebbero quindi al momento 17 i concorrenti ma second quanto riferisce Davide Maggio, dovrebbero essere 22. Non è dato sapere se entreranno tutto insieme oppure no. Vedremo!