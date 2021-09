Katia Ricciarelli: tutto quello che non si deve essere in un reality

Stanno resistendo e sopportando parecchio le frecciatine, gli sguardi e i commenti che Katia Ricciarelli fa nella casa del Grande Fratello VIP 6, in particolare contro le donne. Ne hanno parlato un po’ tutte le ragazze, soprattutto le più giovani, nelle ultime ore, stanche delle continue parole sbagliate usate dalla cantante. E sono fin troppo educati, i concorrenti, a non replicare alle pessime uscite di Katia, in attesa che forse chissà, da lassù, arrivi un messaggio divino, che la inviti a darsi una regolata. In questi primi 5 giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 6, la Ricciarelli è stata tutto quello che non doveva essere: un pessimo esempio, soprattutto. E non ne facciamo sempre una questione di età. E’ chiaro che una donna matura, vissuta in altri periodi, abbia altra mentalità e idee. Ma puoi anche tacere, invece di guardare dall’alto al basso tutti, elargendo continui consigli che in realtà non lo sono. Perchè come hanno notato le ragazze in casa, ma anche gli uomini, spesso i suoi non lo sono affatto. Sono solo frecciate e a volte insinuazioni cattive, molto cattive. E non ne facciamo neppure una questione di cultura: per tutto quello che Katia ha fatto nella sua carriera, per i viaggi che ha fatto, per le persone che ha conosciuto, dovrebbe avere “l’open mind più open della casa”. E invece nei primi giorni ci ha ricordato che se sei uomo e ti metti una camicia a fiori allora sei [email protected]@ e altre perle omofobe di questa caratura.

Continua a fare pessime battute su Raffaella Fico, sulla sua avvenenza e sul lavoro che fa ( e la partenopea potrebbe sbottare da un momento all’altro). Vale lo stesso per Soleil che in più di una occasione è rimasta in silenzio solo per educazione, di fronte alle pessime uscire della Ricciarelli. Tira tira, la corda si pezza, perchè va bene essere educati e rispettare una donna più grande, ma la prima a dover portare rispetto, dovrebbe essere proprio la Ricciarelli stessa.

Katia Ricciarelli: che pessimo esempio

Soleil inoltre ha fatto notare che la Ricciarelli ha preso in qualche modo di mira Francesca Cipriani e che ne giudica la leggerezza e il modo di vivere ma non solo. Katia, come hanno fatto notare molti spettatori del reality di Canale 5, ha rimproverato per delle facezie l’ex Pupa, come se si ergesse su un piedistallo sul quale, nessuno l’ha messa.

Sui social intanto si sprecano i collage delle chicche che Katia ha regalato nelle sue prime giornate in casa

Secondo voi, dopo tutto quello che Signorini ha raccontato di aver fatto per avere Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello VIP 6, la sommossa che arriva dai social servirà a qualcosa? Ne dubitiamo fortemente. Riponiamo qualche aspettativa nelle due opinioniste che forse questa sera, risvegliandosi dal torpore nel quale erano cadute la scorsa puntata, potrebbero svegliarsi e invitare Katia a darsi una calmata. Le sue idee se le può tenere per lei, se proprio non riesce a essere “leggermente al passo con i tempi“. Non vogliamo cambiare la mentalità di nessuno. Ma disporre, governare, ordinare, solo perchè probabilmente oltre a essere la più grande in quella casa, è anche la più famosa, bhè questa è tutta un’altra storia. Perchè se giochi, ti metti al pari di tutti gli altri.