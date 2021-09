Carmen Russo pensa a quando sua figlia resterà da sola, piange per Maria

Nella casa del GF Vip Carmen Russo avverte la mancanza di sua figlia Maria ma non piange solo per questo, si emoziona pensando a quando non ci sarà più. Carmen Russo pensa a quando sua figlia resterà sola e confida a Clarissa e Lulù che è per questo che è una mamma severa, perché è lei che deve preparare Maria a cavarsela nel mondo quando non sarà più accanto a lei. La showgirl non vorrebbe piangere, chiede di cambiare argomento, non solo non desidera mostrare le lacrime in tv ma soprattutto non vuole che sua figlia capisca cosa la preoccupa. Carmen Russo è diventata mamma a 53 anni, sta per compiere 62 anni; tutti i genitori hanno paura di lasciare soli i figli ma lei sente forse di avere meno tempo a disposizione. Non è solo la mancanza di casa, il discorso è vero, lo sussurra mentre cerca di parlare di altro e beve un po’ d’acqua per calmarsi.

Carmen Russo sa di essere dura con la figlia ma deve farlo

Clarissa e Lulù ascoltano il suo discorso, accolgono le sue emozioni, vorrebbero abbracciarla, le dicono che è giusto che sia severa, anche la loro mamma cerca di crescerle allo stesso modo. “Assomigli a nostra madre. Ci dice sempre di essere furbe, per non farci calpestare. Si preoccupa per quando non ci sarà più” ma le tre sorelle sono ben più grandi di Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è ancora una bambina.

Un momento di sconforto che non dipende dal gioco, non è certo la prima volta che Carmen pensa al futuro, pensa che un giorno non ci sarà più, che non è giovanissima magari come altre mamme. Ha voluto sua figlia con tutta se stessa e sa che questo è un piccolo neo, è un dolore che deve subire ed è un dolore pieno d’amore.