Carmen Russo: “Fate i figli da giovani, io ed Enzo Paolo non siamo un esempio”

Carmen Russo ospite a Oggi è un altro giorno e con lei c’è anche Enzo Paolo Turchi che ha raccontato il suo doloroso passato. Un bellissimo video messaggio della figlia emoziona entrambi e Carmen Russo spiega che Maria è incredibile: “Nella sua testa è come se sapesse tutto, anche la sofferenza di quando io ed Enzo la cercavamo e non arrivava. Lei è solare, è grande e spero di poterle trasmettere tutti i valori e tutte le armi per potere affrontare il mondo”. Carmen Russo ha avuto la figlia Maria a un’età adulta: “Ma Maria è già grande, ci ha riempito la vita, io non ho avuto problemi di gravidanza né di crescita della bambina, non ho problemi fisici di stanchezza assolutamente nulla ma non siamo un esempio anche se possiamo essere un bello spot di famiglia, ma se posso dirlo fate i figli prima, da giovani”.

CARMEN RUSSO A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Carmen ed Enzo Paolo sono diventati genitori quando pensavano non fosse più possibile, non sono certo pentiti ma il messaggio della showgirl è rivolto a chi rimanda una gravidanza, agli uomini che non permettono alle donne di averli prima perché si sentono sole.

C’è anche un altro messaggio per Carmen Russo: “E’ una persona bellissima, ha tante qualità ed è una donna piena di coraggio, ha affrontato le emozioni del circo, ha imparato tutto, ha tenacia e soprattutto ha una qualità, quella di sdrammatizzante che a noi Turchi ci fa molto bene”. E’ la sorella di Enzo Paolo che la fa commuovere perché sono testimonianze di affetto vero, di famiglia.

Ricorda la sua mamma, Giuseppina. “Il mio papà dopo il terzo ictus se ne andò e mamma rimase sola” e voleva che andasse da lei a Roma ma alla fine non è mai andata: “anche perché io e mia mamma abbiamo sempre avuto un rapporto conflittuale”. Una forte l’altra tosta e c’erano sempre degli scontri “Però la mamma è la mamma. Erano sciocchezze, nessuna delle due portava rancore o ammetteva di avere torto. Aveva un sorriso meraviglioso, aveva grande ironia”.