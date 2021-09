Antonella Mosetti fa uno strano commento su Aldo Montano durante il GF Vip

Qualcuno aveva già immaginato che Antonella Mosetti avrebbe seguito Aldo Montano in tv mentre è nella casa del GF Vip e che avrebbe trovato il momento per commentare. E’ già accaduto ieri sera durante la terza puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Non c’è dubbio che Aldo Montano sia uno dei personaggi già più amati dal pubblico ma anche dai coinquilini. Nell’ultima puntata abbiamo visto lo schermidore emozionato per l’addio alla sua disciplina ma soprattutto nel vedere la moglie e le figlie. Anche sua sorella Alessandra ha voluto esserci e ovviamente ha parlato di un “fratello meraviglioso, premuroso e pieno d’amore”. E’ su queste parole che Antonella Mosetti ha ritenuto fosse giusto intervenire.

Antonella Mosetti e Aldo Montano, il loro amore è durato 7 anni

Di certo una storia importante per l’ex ragazza di Non è la Rai ma di recente Montano ha un po’ sminuito il passato e la loro storia d’amore. Sette anni in cui non c’è mai stata l’intenzione di andare oltre. Si presume invece che ad Antonella l’addio di Aldo abbia fatto male.

Ed ecco che dopo la sorpresa della sorella di Aldo Montano arriva l’opinione della Mosetti. “Solo io so davvero chi sei… Una persona ‘ora’ meravigliosa!!! Anche per merito mioooo”. Che significa? E’ vero che sono stati insieme per un bel po’ di anni ma è anche vero che oggi lui è sposato.

Ovvie le risate di molti ma c’è Deianira Marzano che ha subito commentato a sua volta le parole di Antonella: “La Mosetti le prova tutte” accompagnando la sua storia con una bella risata. Non è rimasta in silenzio la diretta interessata che ha voluto replicare: “E la gente che scrive e commenta cose che non sa!!! Non mi serve nessuno per apparire, a differenza di molti. Parlo io perché ci ho vissuto 7 anni”.

Di certo Aldo Montano entrando nella casa del Grande Fratello Vip aveva messo in conto tutto questo e magari anche un confronto con la sua ex fidanzata.