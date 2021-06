Aldo Montano commenta le storie d’amore con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti: imbarazzante

Per la prima volta Aldo Montano ricorda in un’intervista al Corriere le storie d’amore con Antonella Mosetti e Manuela Arcuri e non sono tutte rose e fiori. Lo schermidore oggi è felicemente sposato con Olga Plachina, è papà di due bellissime bambine, ha ricordi ben diversi tra le due ex fidanzate. Con Manuela Arcuri è stato fidanzato 3 anni, con la Mosetti 7 anni, logico pensare che la seconda sia stata più importante, invece Montano sorprende tutti. Si è innamorato più volte e ogni volta pensava al futuro? Per niente, è con Olga che ha trovato la vera stabilità. Di Manuela Arcuri ha un bellissimo ricordo, non rammenta grandi litigate e fino a quando è durata è stata una bella storia d’amore, una fase della vita positiva, questo il ricordo del campione quando era fidanzato con l’attrice.

ALDO MONTANO RICORDA CHE CON ANTONELLA MOSETTI NON HA COSTRUITO NIENTE DI IMPORTANTE

“In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: ‘Manuelona’ è stata una di queste – già come la chiama dice tutto, l’affetto è rimasto – Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori”. Si conobbero grazie alla Ventura e tra loro funziono per tre anni. La Arcuri ricorda le liti con lui ma lui pensa siano state stupidaggini, erano semplicemente entrambi molto giovani.

Ci resterà di certo male invece la Mosetti perché è severo il giudizio del suo ex fidanzato: “Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”. Noi ricordiamo invece che per Antonella Mosetti lui è sempre stato un grande amore, forse anche un rimpianto.