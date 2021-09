Che bomba il cast ufficiale di Ballando con le stelle 2021: tutti i nomi

Milly Carlucci non ha fatto ancora tutti i nomi, ha reso ufficiale la partecipazione solo di alcuni concorrenti a Ballando con le stelle 2021 ma sul web e sui giornali, trapelano diverse anticipazioni. E messe tutte insieme, ci permettono di poter dire che questo cast, se fosse confermato, sarebbe davvero una bomba. Nella prossima edizione di Ballando con le stelle ci sarebbe davvero di tutto: volti amatissimi dal pubblico di Rai 1, campioni nello sport, personaggi parecchio trash pronti a discussioni di quelle che il pubblico aspetta, volti rassicuranti, perfetti sconosciuti ( come solo Milly li sa scegliere, visto che poi alla fine, spesso trionfano). E dal settimanale DiPiù arrivano altri nomi che dovrebbe chiudere il cast di questa nuova edizione del programma di Rai 1 in partenza a ottobre nel sabato della rete.

Ma vediamo tutti i nomi dei vip che saranno protagonisti di Ballando con le stelle 2021.

Ballando con le stelle 2021: il cast quasi ufficiale

Il primo nome a essere confermato era stato quello di Al Bano,ci aveva pensato direttamente lui in un programma televisivo.

Poi le altre conferme: Arisa, Memo Remigi e Morgan, questi sono quindi i primi quattro concorrenti certi della sedicesima edizione. E passiamo invece a chi non è stato ancora confermato in modo ufficiale. Uno dei nomi che circola poi da settimane ormai è quello di Andrea Iannone. Lo scorso anno Alfonso Signorini aveva detto che il pilota era stato contattato per il Grande Fratello VIP e che solo all’ultimo aveva rinunciato. Quest’anno Milly a quanto pare, lo avrà in pista. Altro nome che si fa da mesi è quello dell’ex calciatore Fabio Galante. Dovrebbero far parte del cast anche la cantante Mietta, la showgirl Sabrina Salerno, il parrucchiere Federico Fashion Style. Qui una piccola nota: tra Federico e Selvaggia Lucarelli ci sono dei trascorsi, non troppo positivi, tra i due saranno scintille? E’ chiaro che in ogni edizione ci sia l’antagonista di Selvaggia e in questa, sarà il Lauri. E ancora, stando alle ultime anticipazioni, da Che Dio Ci Aiuti , con alle spalle una carriera costellata di successi arriverà invece l’attrice Valeria Fabrizi.

Sarebbero inoltre pronti a scendere in pista, come svelato da Di Più Tv, il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista e personal trainer Alvise Rigo, e Bianca Gascoigne, figlia dell’ex centrocampista Paul, che abbiamo visto sull’Isola di Ilary Blasi dove ha regalato poco di quello che avrebbe potuto fare a causa di un infortunio. Ma c’è tutto il potenziale chissà, magari per rivederlo anche su Rai 1. Se questo cast fosse confermato, sarebbe davvero un super cast, come quelli che solo Milly sa mettere insieme. Tra l’altro tutti, a parte Alvise Rigo, dei volto molto molto noti. Finalmente, dei vip.