Amici 21 anticipazioni, arrivano nuovi allievi: uno aveva già partecipato al talent

Nelle ultime ore è stata registrata la seconda puntata del pomeridiano di Amici 21. E ovviamente sui social non mancano le anticipazioni. Tanti gli spoiler che anticipano quello che vedremo nella puntata di Amici 21 in onda domenica pomeriggio, anche questa settimana. Sul sito Quello che tutti vogliono sapere sono uscite le anticipazioni e vogliamo svelarvi tutto quello che vedremo nella puntata che verrà messa in onda domenica 26 settembre 2021 ( il talent di Maria de Filippi sfida ancora una volta Domenica IN). L’appuntamento con il talent show di Canale 5 infatti resta alla domenica, come avete appena letto, come sempre alle 14. Preparatevi agli spoiler, partiamo. Agli studi Elios è arrivata un’aspirante cantante che era già un volto noto di Amici. Si tratta di Elisabetta, la concorrente che l’anno scorso venne scelta da Arisa. La giovane venne ammessa nella scuola ma proprio Arisa decise di non portarla al serale offrendole l’opportunità di rientrare nella scuola l’anno dopo. La cantante di Potevi fare di più non c’è nella nuova edizione del talent ma Elisabetta avrà la sua possibilità. Lo aveva ricordato Arisa anche nella sua lettera scritta nel giorno della prima puntata di Amici, si era rivolta alla produzione, chiedendo di dare una possibilità a Elisabetta che a quanto pare è arrivata…

Ma scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni di questa seconda puntata di Amici 21.

Le anticipazioni della seconda puntata di Amici 21: ecco cosa è successo in studio

Nella seconda puntata di Amici 21 ci sarà ospite Sangiovanni. Maria lo aveva già spiegato durante la prima puntata. Il cantante si è esibito con il nuovo brano Raggi gamma. Vedremo nuovamente in studio Aka7even, Deddy e Giulia per l’assegnazione dei banchi. La Stabile comunque rimarrà per tutta l’edizione visto che è stata confermata come professionista. Si partirà subito con il dare importanza ai nuovi allievi. Giulia consegnerà la maglia di Amici al ballerino di latino Mattia mentre Nunzio dovrà lasciare lo studio. I ballerini erano in sospeso. La scelta dei danzatori latini non è stata fatta dallo specialista Raimondo Todaro ma è stata chiamata appositamente una commissione esterna a decidere. Aka7even consegnerà invece la felpa al ballerino Mattias che entrerà nella squadra di Veronica Peparini che finalmente avrà un allievo. Gianmarco eliminato.

Amici 21 anticipazioni: tutte le esibizioni e il ritorno di Elisabetta nella scuola

Si partirà poi con le esibizioni dei ragazzi già ammessi. Tommaso si esibirà con una sua canzone e per lui ci sarà una bellissima sorpresa perché Canova vuole produrre un suo pezzo. Mirko ballerà ma la sua esibizione non piacerà alla sua maestra Alessandra Celentano che deciderà di sospendere la maglia. Il ballerino finirà con il piangere perché si sentirà umiliato dalla sua prof. Christian invece confermerà la sua felpa. Si tornerà al canto con LDA che canterà Senza fine. Serena sarà in difficoltà perché con la sua esibizione non riuscirà a convincere Veronica e Alessandra. Bene Nicol che avrà pure lei un pezzo prodotto, se ne occuperà Zef. Torniamo ad Elisabetta, la ex allieva di Arisa tornerà a tutti gli effetti nella scuola e diventerà una cantante di Anna Pettinelli.

Inder canterà la canzone della spesa, il commento di Zerbi non mancherà. Scontro tra Rudy e Anna anche per l’esibizione di Albe. Arriverà Giacomo, il cantante che è stato scelto da Zerbi per sostenere la sfida, presto il giovane scoprirà il suo avversario. Felpa confermata per Luigi con Anna e Marco. Sorpresa anche per Alex: pure lui avrà un produttore a disposizione per un nuovo brano. La puntata si concluderà con l’esibizione di Flaza con la sua Malefica. Purtroppo la Cuccarini crede che l’allieva non sia ancora al top ma comunque deciderà di confermare la sua maglia.