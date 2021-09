Primo aereo al GF VIP 6 e per Raffaella Fico e Francesca Cipriani ha una crisi

Aveva detto di essere single prima di entrare in casa, secondo Alfonso Signorini. Lo aveva rivelato alla rivista Chi ma anche agli autori che le hanno fatto il provino. In realtà Raffaella Fico non era single prima e non lo è adesso ma sta vivendo una storia d’amore che a quanto pare, è importante sia per lei che per la persona che è rimasta a casa, visto che il primo aereo sulla casa del Grande Fratello VIP 6 è arrivato proprio per lei. Oggi pomeriggio sulla casa del GF VIP 6 è volato infatti il primo aereo per i concorrenti del reality. E’ stato mandato proprio dal fidanzato di Raffaella Fico.

“Per sempre e 1 giorno. Ti amo. Piero” è il testo del romantico messaggio che vola sulla Casa più spiata d’Italia. La prima a rendersi conto che stava per passare un aereo sulla casa del GF VIP 6 è Soleil che però ha capito che non era per lei il messaggio. E infatti era per Raffaella! Ma chi è il fidanzato di Raffaella Fico?

Non si è visto molto il nuovo fidanzato di Raffaella ma sui giornali di cronaca rosa ci sono delle immagini. L’uomo è l’imprenditore Piero Neri. Cosa sappiamo di Neri? Lui è impegnato nel settore mercantile di Livorno, mentre Raffaella di mettersi in luce al Grande Fratello Vip attenta alle altre vippone. La coppia è stata beccata all’Elba ma a fine agosto; le foto sono uscite solo adesso.

Francesca Cipriani ha una crisi di pianto dopo l’aereo per Raffaella Fico

La reazione di Francesca Cipriani ha lasciato tutti senza parole

Raffaella felicissima si è emozionata tanto per il gesto fatto dal suo fidanzato a meno di dieci giorni dall’inizio del reality. Non si aspettava questo dono ma è chiaro che le faccia un grande piacere. La gioia viene turbata da questa reazione di Francesca Cipriani, decisamente fuori controllo. Ma si sa, nella vita di Francesca, non c’è mai nulla della giusta dimensione.