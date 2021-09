Raffaella Fico, ecco chi è il fidanzato ma perché ha mentito?

Raffaella Fico ha mentito, non c’è dubbio che per entrare nella casa del GF Vip ha detto che non aveva un fidanzato. Una volta messo piede nel reality show di Alfonso Signorini ha però detto subito che è fidanzata. Perché questa bugia? Per gioco o per amore? La rivista Chi pubblica questa settimana le foto di Raffaella Fico con il suo fidanzato, l’imprenditore Piero Neri. Lui è impegnato nel settore mercantile di Livorno, lei cerca di mettersi in luce al Grande Fratello Vip attenta alle altre vippone. La coppia è stata beccata all’Elba ma a fine agosto; le foto sono uscite solo adesso.

Su Chi spunta il nuovo amore di Raffaella Fico

La Fico non è fortunatissima in amore, ogni volta sembra che siano in arrivo le nozze e poi tutto va a rotoli, chissà se Piero Neri sarà l’uomo giusto per creare la famiglia che avrebbe voluto con Mario Balotelli. Il calciatore è il papà della sua bellissima bambina, Pia, una storia tormentata che solo adesso sembra più vicina alla serenità.

Nel corso del reality show di Mediaset di certo scopriremo altro del passato e del presente della Fico ma intanto i curiosi possono informarsi sul nuovo compagno. La coppia in mare aperto è molto passionale, resta avvinghiata a lungo, nessun dubbio che sia lui l’uomo segreto ma non troppo. Coccole al sole con il 45enne figlio di una famiglia di imprenditori mercantili.

In altre foto sempre pubblicate dal settimanale Chi con Raffaella e Piero c’è anche la piccola Pia Balotelli. Questo l’indizio che porta il gossip a dire che la storia d’amore è davvero importante e che la vacanza fatta il mese scorso sull’isola toscana era la conferma di un futuro insieme anche se i due si frequentano da poco solo da luglio. Magari la showgirl non aveva mentito, magari la storia fino a poco tempo fanon era così importante.