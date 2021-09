Raffaella Fico ha detto una bugia prima di entrare in casa: Signorini la smaschera

Nella prima puntata del Grande Fratello VIP 6, Raffaella Fico ha dichiarato di essere felicemente fidanzata. Provocata dalle due opinioniste del reality di Canale 5, la Fico commentando la bellezza di Aldo Montano, aveva detto di non essere interessata in quanto fidanzatissima. Eppure, secondo Alfonso Signorini, la bella Fico, prima di entrare in casa aveva dichiarato di essere single. Come mai questa bugia? Il conduttore del GF VIP 6 ne ha parlato a Casa Chi, che quest’anno vede alla conduzione una ex gieffina, Rosalinda Cannavò. E ha spiegato i motivi per i quali la Fico potrebbe aver mentito, dicendo che parte della maschera che indossava è già caduta...“Raffaella Fico? Già ieri sera ha perso un po’ la sua maschera, il suo aplomb, vedevo la sua faccia cadere a pezzi” ha detto il direttore di Chi.

Ma chi è il fidanzato di Raffaella Fico?

Raffaella Fico è fidanzata?

Signorini smaschera la ex di Balotelli e spiega tutta la verità:

Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese. Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto di essere fidanzata

Con queste parole Signorini non esclude che nella casa potrebbe succedere di tutto, anche tra concorrenti fidanzatissimo o sposatissimi. Non ci resta che aspettare per capire tutto quello che succederà! E anche per capire se il fidanzato di Raffaella Fico avrà preso bene queste parole…