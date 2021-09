Amici 21 resta alla domenica chissà se Maria de Filippi ne sarà felice

Da un decennio Maria de Filippi chiede di andare in onda alla domenica con Amici e finalmente è stata accontentata…Ah no… C’è un piccolo problema. Maria ha sempre chiesto di andare in onda domenica sera, in prime time, e non al sabato visto che i ragazzi sono spesso fuori in quel giorno della settimana e gli ascolti del talent ( l’anno e mezzo di pandemia è un caso a se) avrebbero potuto giovarne. Amici 21 andrà in onda alla domenica si, ma al pomeriggio. E’ arrivata pochissimi minuti fa una nota di Mediaset, una nota ufficiale quindi, che conferma la collocazione domenicale di Amici che continuerà quindi a essere trasmesso alle 14 anche nelle prossime settimane. L’editore e l’azienda si dicono soddisfatti dei risultati ottenuti e di come il pubblico abbia apprezzato. Amici alle sue prime due puntate, ha perso una buona parte del pubblico rispetto alle ultime due edizioni ( quella vista nell’autunno 2020 non dovrebbe comunque contare, essendo ascolti “insoliti” di un paese in lockdown quasi totale). Ma a quanto pare a Piersilvio Berlusconi poco importa perdere qualche punto di share o mezzo milione di spettatori. Quello che importa è vincere alla domenica pomeriggio su tutta la linea, dalle 14 alle 18,45 e visti i dati di ascolto di questo fine settimana, possiamo dire che Mediaset potrebbe farcela. Amici alla domenica è il traino perfetto per Verissimo, che regna sovrano nella seconda parte della domenica, con ottimi ascolti. Cala di poco al sabato, ma vince ugualmente e con grande probabilità continuerà a farlo anche dalle prossime settimane quando su Rai 1 inizierà la programmazione autunnale della rete. Scene da un matrimonio quindi, andrà in onda al sabato a partire da questa settimana. Il 2 ottobre, Anna Tatangelo arriverà quindi su Canale 5 con il suo programma e a questo punto, poco importeranno gli ascolti. Verissimo farà quasi certamente bene a prescindere, e il nuovo show di Canale 5 non dovrà necessariamente brillare. Il colpo, è stato fatto e a subirne le conseguenze potrebbe essere solo Rai 1. Maria Venier e Francesca Fialdini pagano care le conseguenze di questa mossa di Mediaset e se il buongiorno si vede dal mattino, dopo le prime due sconfitte, molte altre potrebbero arrivare, soprattutto se non si corre ai ripari…

Ma torniamo alla domanda di partenza: Maria de Filippi sarà felice di questo cambio?

Amici 21 resta al sabato, che ne pensa Maria?

Non possiamo sapere che cosa pensa Maria de Filippi ma possiamo osservare quello che sta succedendo. Gli ascolti di Uomini e Donne rendono Canale 5 leader della sua fascia ma il pubblico è sempre più critico nei confronti del programma e dei protagonisti, ormai sempre gli stessi da tempo. Siamo lontani, dopo le prime due settimane, dai 3 milioni fissi di spettatori che il trono over riusciva a fare.

Tu si que vales al sabato sera non decolla. Dopo gli ascolti monstre fatti in passato, almeno per ora, si mantiene vincente si, ma non convince fino in fondo. E a breve inizierà la sfida con Ballando con le stelle, e lì potrebbero essere dolori.

Il day time di Amici va sempre molto bene su Canale 5 e convince molto di più rispetto alla fascia oraria delle 19 su Italia 1 sperimentata nella passata stagione. Si potrebbe persino pensare di allungare, una volta finita la programmazione di Love is in the air. Il cast di questa edizione al momento non sembra wow, ma con l’arrivo dell’inverno, il piccolo calo subito in queste due settimane, potrebbe non essere più un problema. La puntata speciale di Amici alla domenica, potrebbe migliorare nelle prossime settimane? Decisamente. Se invece le cose restassero invariate, di certo tutta la squadra Fascino potrebbe non essere entusiasta della scelta fatta dall’azienda. Per molti solo una tutela verso Silvia Toffanin che altrimenti, alla domenica, non avrebbe brillato ( e su questo non siamo necessariamente d’accordo, sono anni che il pubblico cerca una valida alternativa a Domenica Live o a Domenica IN, due programmi diversi ma che in qualche modo, a una fetta di telespettatori, non piacciono più).

In definitiva possiamo immaginare che la De Filippi non sarà così felice di avere Amici al sabato, andando a occupare praticamente l’intero palinsesto settimanale di Canale 5, senza soste ( con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì, Tu si que vales al sabato sera e Amici anche di domenica). Una sovraesposizione che negli ultimi anni non è mai stata un problema anzi, è stata solo una manna dal cielo per Mediaset. E per Maria De Filippi invece, anche lei la pensa così?