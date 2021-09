Ainett non accetta le scuse di Soleil: “Scusati davanti a milioni di italiani in puntata”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 succedono strane cose. Parole che volano un po’ senza senso, discussioni che si accendono senza ragione. Ma anche un po’ di esagerazione. Soleil Sorge ha sicuramente sbagliato a pronunciare una frase che ha offeso qualcuno, anche se il tuo intento non era razzista. Ha sbagliato a continuare la discussione volendo aggiungere con fare ignorante, al solito modo. Però davvero, quando ha usato la frase “non urlate come scimmie” non si riferiva solo ad Ainett e e Samy ma a tutte le persone che stavano partecipando alla discussione. Certo quando Manila e Jo hanno cercato di farle capire le ragioni di Ainett, la Sole come sempre si è mostrata parecchio aggressiva. Ma anche la Stephens e Samy che hanno chiesto di scusarsi in prima serata, quando ci sono i teatrini da fare, forse avrebbero potuto evitare questo atteggiamento e chiudere tutto prima.

Ainett Stephens non accetta le scuse di Soleil Sorge e risponde a tono

Qui non c’è un trono, i tempi della monarchia sono finiti. Datti una calmata. Se mi vuoi chiedere scusa me lo chiederai domani in puntata davanti a milioni di italiani. Tu non sei scema e quindi le cose che hai detto ieri le pensavi. Io sono molto provata e non te la lascerò passare. Se pensi che domani questa cosa non verrà fuori o che verrà fuori per come vuoi te ti sbagli, perché io la tirerò fuori per bene.

Anche Samy ha puntato il dito contro la Sorge dicendo che vorrà parlare della cosa solo in puntata e non adesso, che il discorso per lui è chiuso. Tutte le donne delle casa si sono strette invece intorno ad Ainett. “Io non posso vedere una donna come Ainett che piange davvero e una che piange per finta” ha detto Raffaella Fico. “Io lo so che cosa provano, mia figlia torna sempre a casa e mi dice che le dicono che puzza, che è nera, che non è bianca, loro si portano tutto questo dentro” ha continuato la Fico.

Katia Ricciarelli ha invitato tutti ad aspettare la decisione del Grande Fratello mentre Manila ha spiegato che lei e Jo hanno provato a far ragionare Soleil, dicendole quello che aveva sbagliato ma che non c’è modo di farle capire dove ha sbagliato.

Nel frattempo Soleil ha cercato di rispiegare il suo punto di vista in giardino prima a Sophie e poi a Jessica, dicendo di essere pronta anche a lasciare il gioco perchè non ha nessuna intenzione di passare per una persona razzista.