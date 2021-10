Star in the Star elimina Zucchero e Madonna: ecco chi erano i due vip ex reality mascherati

Star in the Star è già alle battute finali. Dopo il doppio flop di ascolti incassato nelle prime due puntate, è la stessa Ilary Blasi ad aver annunciato che nell’appuntamento del 7 ottobre si giocherà la semifinale del programma in quanto saranno previste ulteriori doppie eliminazioni. Anche nel terzo appuntamento, in onda questa sera 30 settembre 2021, sono state messe a segno due eliminazioni: a lasciare il programma sono state le leggende Zucchero e Madonna.

Come nella scorsa puntata, i due personaggi famosi sono stati eliminati in quanto ultimi in classifica nella loro manche e in seguito non salvati dai tre giudici in studio: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Prima di andare a scoprire le vere identità delle due leggende eliminate, da sottolineare è anche il concorrente migliore della settimana che è stata Lady Gaga; la finta Germanotta ha sconfitto in uno showdown in positivo l’artista che interpreta Loredana Bertè.

Star in the Star: eliminato Zucchero, ecco chi è

Nella prima manche della terza puntata di Star in the Star si sono sfidati Michael Jackson, Claudio Baglioni, Loredana Bertè e Zucchero. Dopo la quattro esibizioni, la classifica ha premiato Loredana Bertè e Claudio Baglioni. Allo showdown sono finiti Michael Jackson e Zucchero. A quel punto è stata la giuria ad emettere il verdetto: per due voti su tre, a lasciare il programma è stato proprio Zucchero. Il concorrente si è dovuto smascherare e sotto il camuffamento è apparso Adriano Pappalardo. Tutti e tre i giudici avevano previsto che il vip in incognito era proprio lui.

Star in the Star: eliminata Madonna, ecco chi è

Nella seconda manche della terza puntata di Star in the Star si sono sfidati Madonna, Pino Daniele, Lady Gaga e Mina. Dopo la quattro esibizioni, la classifica ha premiato solo Lady Gaga. Gli altri tre concorrenti sono finiti tutti allo showdown a causa di un pareggio col punteggio in classifica. La sfida a tre è finita sotto il parere dei tre giudici che in maniera totalmente unanime hanno deciso di eliminare Madonna a causa delle scarse performance messe in scena. La concorrente si è dovuta smascherare e sotto il camuffamento è apparsa Daniela Martani.