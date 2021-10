L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo al GF VIP 6: come reagirà Lulù?

Fuochi d’artificio e sceneggiate in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP 6 questa sera. Se infatti venerdì scorso le sorelle Selassiè hanno regalato un siparietto orripilante, contro Soleil Sorge ( e non sono state da meno in settimana) cosa potranno fare nel vedere arrivare nella casa del Grande Fratello VIP 6 l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo? Le anticipazioni sono arrivate dalla puntata di Mattino 5 di oggi, puntata durante la quale per una decina di minuti si è parlato del reality di Canale 5 ( approfittando probabilmente forse dell’assenza di Storie Italiane su Rai 1, per dare spazio al momento reality anche in quel di Mattino 5). Ed è stata proprio la conduttrice del programma ad annunciare che questa sera per Manuel arriverà una bella sorpresa. Come reagirà Lulù di fronte a tutto questo? La ragazza è gelosa di tutti, anche di Aldo Montano e continua a cercare scuse improbabili per passare del tempo con Manuel. Anche quando il giovane ha cercato di riposarsi, perchè non sta bene, nella sua stanza da solo , una camera che il GF ha messo a sua disposizione per questi momenti di malessere, Lulù si è dimostrata incapace di capire che Manuel ha bisogno dei suoi spazi. Immaginiamo che non la prenderà benissimo nel rivedere l’ex di Bortuzzo in casa.

Al Gf vip 6 arriva l’ex di Manuel Bortuzzo, come la prenderà Lulù?

Manuel in casa non ha molto parlato di Federica, la sua ex fidanzata. Non ha spiegato i motivi della rottura. Fuori invece il papà del concorrente del GF VIP, si era detto parecchio dispiaciuto per la fine di questa storia. E visto che Federica questa sera incontrerà Manuel, ci viene da pensare che forse non sia realmente finita questa relazione o che ci sia qualcosa da dire tra i due. Come mai la ragazza arriverà in casa, se la storia è chiusa? Non ci resta che aspettare questa puntata del Grande Fratello VIP 6 che potrebbe mostrarci una Lulù molto molto arrabbiata. In realtà il pubblico a casa, non ha mai creduto in questa coppia, e non apprezza l’atteggiamento di Lulù, forse quella di stasera, potrebbe essere la mossa definitiva per mettere fine a un qualcosa che non piace a nessuno? Vedremo…L’appuntamento è per questa sera con una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta su Canale 5 alle 21,40.