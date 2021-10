Lulù completamente fuori controllo: la sua ossessione per Manuel Bortuzzo fa paura

Qualcuno salvi il soldato Manuel, anche se Bortuzzo dovrebbe darsi na svegliata e farlo da solo. Perchè potrà dire quanto vuole che lui ci va piano, che ci tiene alle cose importanti ma come faceva notare la Bruganelli, con la sua risata malefica nei momenti giusti nella diretta del Grande Fratello VIP, al ragazzo di Lulù non interessa proprio nulla. A 20 anni, neppure ti rendi conto se la ragazza che ti piace, che stai conoscendo, ha il rossetto. Non ti ripulisci la bocca ogni secondo, non dici che hai la camicia costosa e che non vuoi che ti venga sporcata. Non vuoi dormire con un altro concorrente e passare tutto il tempo con lui. La cosa è molto semplice: come hanno detto anche i genitori di Manuel, a lui Lulù non piace. E se ne sono accorti tutti, ma proprio tutti. E qui non stiamo facendo una questione fisica ma la possessività di questa ragazza di 20 anni è davvero sconcertante. Se fosse stato un uomo a insistere così tanto, avremmo usato gli stessi termini per descrivere una coppia? Ieri sera Lulù è arrivata persino ad architettare un piano per dormire insieme a Manuel al posto di Aldo Montano, una roba imbarazzante che qualcuno deve per forza fermare. Manuel probabilmente per educazione, forse perchè non dà neppure peso a queste cose, non si rende conto però che ha accanto una persona praticamente ossessionata da una relazione che al momento non esiste. E’ un castello che si sta costruendo da sola Lulù che non sente ragioni, neppure se le persone intorno a lei lo fanno notare.

Qualcuno fermi Lulù: le ultime dal GF VIP 6

E qualcuno quindi dovrebbe davvero intervenire perchè arrivare persino a fingere di stare male, pur di restare nel letto e invitare Montano a dormire sul divano, è davvero assurdo. Il campione avrebbe potuto alzare anche la voce ieri, vista la situazione ma non lo ha fatto. Non durerà molto tutta questa pazienza. Presto esploderà anche quest’altra bomba e ci sarà da divertirsi. Nel frattempo qualcuno salvi Manuel e anche Aldo, che ha bisogno di un letto nel quale dormire…

Andando a memoria tra l’altro, è la prima volta che nasce una coppia in un reality e nessuno se la fila sui social, anzi. Sono migliaia le persone che si chiedono perchè ci sia questo atteggiamento e sono molti a credere che non durerà per nulla, e che forse in realtà, non è mai iniziata.