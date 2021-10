Al Gf VIP Lulù troppo appiccicosa e Manuel troppo brusco? La coppia non piace a nessuno

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 nascono spesso delle coppie e i fan che seguono il reality da casa se ne “innamorano” subito dando vita a ship, fanpage, fanbase che animano anche il programma sui social. Non è successo e probabilmente non succederà per la coppia formata da Lulù e Manuel. I motivi sono diversi e non tutti i fan del programma la pensano allo stesso modo. Il pubblico si divide ma su una cosa sembrano tutti concordare: questa non è una coppia. Del resto i genitori di Manuel lo hanno detto senza troppi giri di parole che non credono a un reale interessamento del ragazzo per la principessa ( che non è una principessa tra l’altro). E che non ci sia niente alla base di questo avvicinamento, se non magari una attrazione fisica e nulla di più, come può succedere tra due ragazzi è parecchio chiaro. Poi ci sono le diverse posizioni: c’è chi vede Lulù troppo presa e appiccicosa, capace di fare delle scenate di gelosia dopo il primo bacio con Manuel. C’è chi pensa che lo stia facendo di proposito, ben sapendo come funziona nei reality ( oltretutto si è parlato di un certo Luca, il ragazzo con il quale la principessa stava prima di entrare, una storia che sarebbe finita poco prima del reality ma che era ancora in bilico). Ma c’è anche chi punta il dito contro Manuel che non tratterebbe bene Lulù e che sarebbe tra l’altro, già stanco delle sue attenzioni, come dimostra anche un video diventato ieri virale. Non solo il video in cui Manuel si pulisce la bocca dopo che Lulù lo ha baciato, ma anche quello in cui lui allontana dal letto la principessa mentre lei cerca di baciarlo.

Grande Fratello VIP news: Manuel scaccia Lulù

Ed ecco dopo “spostati che mi sporchi la camicia che costa un sacco” un altro momento cult che questa coppia ha regalato nella casa del Grande Fratello VIP 6.