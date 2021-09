GF Vip 6, Manuel allontana Lulù: tutta colpa di una camicia costosissima (VIDEO)

Al Grande Fratello Vip 6 è nata la prima coppia ma già sta facendo discutere tantissimo sui social network. Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selessié alternano momenti di dolcezza a momenti di lontananza. E non tutti credono che questa storia possa durare molto…La principessa etiope sembra dimostrare costantemente quanto ci tiene a Manuel tanto che la giovane ha già fatto delle scenate di gelosia. Spesso si è anche commossa parlando di Bortuzzo eppure il popolo del web non sembra poi così convinto di questa prima coppietta nella casa del GF Vip 6. I motivi sarebbero diversi: per molti Lucrezia si avvicinerebbe a Manuel solo per continuare a stare nel programma eppure Lulù sembra la più sincera tra i due. Bortuzzo in effetti ha pure allontanato la ragazza mentre si avvicinava a lui e l’ultima scusa è stata quella di una camicia…Un gesto, quello fatto da Manuel ieri, che ha colpito molti spettatori e che ha fatto perdere punti al giovane veneto che non è stato molto delicato…

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha una camicia troppo costosa e non vuole farla rovinare da Lulù e dal suo fondotinta

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video in cui Manuel e Lulù si trovano in giardino e sono particolarmente vicini. La principessa Hailé Selassié cerca di coccolare il suo coinquilino, non sappiamo ancora se possiamo parlare di un fidanzato a tutti gli effetti! Mentre Lulù tenta di baciare Manuel però, il giovane gieffino respinge la ragazza. Il motivo sarebbe al limite dell’assurdo e molti telespettatori l’hanno presa a ridere. “Ti prego questa camicia costa tantissimo, ti prego” sono state le parole del favorito alla vittoria di questo GF Vip 6. Insomma, Bortuzzo avrebbe allontanato Lulù e le sue dolci coccole per colpa di una camicia viola che sarebbe costata un occhio della testa. Di cosa aveva paura? Che Lulù la sporcasse con il suo fondotinta evidentemente. Un gesto poco carino nei confronti di quella che dovrebbe essere la sua fidanzata… Un atteggiamento che ha molti non è piaciuto sui social.

GF Vip 6, cosa c’è davvero tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù? Il web diviso sulla coppia

Questa coppia nata da qualche giorno nella casa del Grande Fratello non ci sta facendo capire molto. Il pubblico è confuso e sono veramente in tanti a non credere all’inizio di questo nuovo sentimento. Alcuni atteggiamenti infatti non convincono i telespettatori da casa che pensano che i due stiano solo cercando la dinamica giusta per continuare il più possibile il percorso al reality.

Voi che cosa ne pensate? Vi lasciamo qui il video di quello che è successo: