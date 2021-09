Le piazzate di Lulù a Manuel Bortuzzo: non sarà un po’ troppa questa gelosia?

Nella casa del Grande Fratello, si sa, le ore valgono come dei giorni, visto che i concorrenti stanno sempre nello stesso posto a non far praticamente nulla e i rapporto implodo, esplodono, cambiano alla velocità della luce. La stessa velocità con cui nascono delle belle amicizie e forse anche storie d’amore. Dopo le prime due settimane, nella casa del Grande Fratello VIP 6, sembra esser nato qualcosa tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù ma i due, vivono questa “cosa” che sta nascendo, in modo totalmente diverso. Manuel è parecchio tranquillo, non sembra pensarci troppo mentre Lulù ha già regalato qualche piazzata e sceneggiata di gelosia di cui davvero, si sarebbe potuto fare a meno. Ieri la principessa, si era molto arrabbiata per il fatto che Manuel avesse fatto un grattino sul collo o forse un massaggio a Sophie Codegoni. E così tutte le altre ragazze in casa avevano sottolineato l’esagerazione della cosa. Oggi Lulù ha regalato un’altra perla. Manuel infatti ha messo subito in chiaro che quanto Aldo Montano tornerà in casa, lui vorrà dormire di nuovo con il campione olimpico…La cosa non è stata digerita molto bene da Lulù…

Non sarà un po’ troppa la gelosia di Lulù?

Manuel ha spiegato in modo pacifico a Lulù quello che succederà nella casa del Grande Fratello VIP 6 nelle prossime ore ( Aldo Montano dovrebbe rientrare lunedì sera). Ma Lucrezia non l’ha presa proprio benissimo, quasi come se si considerasse la moglie di Manuel, più che la fidanzata.

“Qual è il bisogno di dormire con lui? Qual è la tua esigenza? Tanto vi mettete a letto e crollate! Quando prima ho detto ‘Sammy dormi con Aldo’ tu hai detto ‘Oh no Aldo!’, cioè io devo stare là come una stupida dove tu devi scegliere il giorno ecc? Va beh!” ha detto Lulù a Manuel che forse è rimasto anche un po’ spiazzato da queste parole…”Ma perché a letto stiamo a chiacchiera, è una cosa molto naturale..” ha provato a spiegare Manuel ma la principessa non ci è sembrata molto convita.