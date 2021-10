Lulù chiede a Manuel di potersi riavvicinare partendo dagli abbracci: la risposta di Bortuzzo

Non è durato neppure 48 ore il tentativo di Lulù Selassiè di provare ad allontanarsi da Manuel Bortuzzo. Un tentativo di facciata, è parecchio chiaro. Chi segue la diretta del Grande Fratello VIp 6 può osservare senza troppa difficoltà che dove c’è Manuel c’è Lulù. La ragazza sta vicino a lui mentre Manuel è a letto, si siede a tavola accanto a lui e cerca in ogni modo di passare più tempo possibile con il ragazzo. Ieri poi, l’ennesimo tentativo di Lulù di imporre la sua presenza nella vita di Manuel. Senza troppi giri di parole la principessa si è fatta nuovamente avanti, perchè lei, è chiaramente convinta che Manuel provi qualcosa “io e lui ci siamo parlati e sappiamo cosa ci siamo detti” aveva commentato rispondendo alle parole di Signorini che le aveva detto di mettere un punto a questa cosa. Potrebbe arrivare anche la regina Elisabetta a dire a Lulù che Manuel non vuole stare con lei ma non cambierebbe, è chiaro a tutti che la ragazza ha bisogno di un aiuto diverso, e spettacolarizzare la sua situazione, non la aiuta di certo.

Vediamo le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6.

Lulù Selassiè prova a riavvicinarsi a Manuel Bortuzzo

Lulù avvicinandosi per l’ennesima volta a Manuel ha commentato: “Se voglio abbracciarti io voglio essere libera di abbracciarti, ok? Come adesso, posso darti un abbraccio? Non devi girarti tanto non ti do un bacio in bocca. Scusa se piango ma per me gli abbracci sono cose bellissime che amo. Mi fai emozionare perché è una cosa che comunque vorrei fare tutti i giorni, quindi va bene? Possiamo rimanere con questa cosa che ci siamo detti adesso? Voglio solo sapere se tu sei disposto a riavvicinarti.“

Lulù continua a sostenere la sua tesi dimostrando di non aver capito praticamente nulla di quello che le ha detto Manuel: “Io parlavo di qua dentro e poi, quindi sul fatto che se voglio abbracciarti io posso essere libera? Perché non ne trovi il senso? Tu ti abbracci con Gianmaria, qui ci abbracciamo tutti… tra di noi c’è stato un affetto diverso. Io mi sentivo anche a disagio di dormire nella stanza vostra in questi giorni che magari pensavi che ti seguivo e cose così… spero che tu non lo pensi.“

E Manuel per l’ennesima volta si è visto costretto a ribadire delle cose, anche se avrebbe potuto essere molto più esplicito. Tante cose, se anche fanno male, si possono dire con garbo ed educazione ma i paletti vanno messi in modo forse più duro per vitare che questa agonia vada ancora avanti. Le parole del Bortuzzo: “Abbracciami, sì. Gli abbracci sono belle cose… lo so. Se possiamo rimanere così? No… sì, nel senso ok. Tu vivi, vivi… fai il tuo percorso poi le cose belle se sono così escono. Non riesco nemmeno a parlarne perché mi sento in difficoltà. Se ci sarà un qualcosa che ci farà riavvicinare ci sarà. Se sono disposto a riavvicinarmi? Non è predisposizione perché sono ancora amico della mia ex… se la vita porta determinate cose uno li insegue. Se puoi abbracciarmi? Non ne trovo il senso. Non ho questa abitudine… Vabbè, tu sentiti libera di fare quello che vuoi non è un problema per me.“

