Miriana Trevisan e Nicola Pisu prima lontani poi di nuovo vicini: che succede?

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6 con una notte molto movimentata per i vipponi. I fan del reality di Canale 5 stanno cercando di capire che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu ma non è semplice, soprattutto per i ripensamenti di lei. Miriana, non ha voluto che Nicola parlasse con i suoi amici di quello che era successo nella Love Boat, chiedendo di non dire niente dei baci che ci sono stati tra loro. Lei stessa però ne ha parlato con gli altri, prima con Soleil, poi anche con Giucas e Clarissa che l’hanno invitata a lasciarsi andare. Non ha raccontato proprio tutti i dettagli ma ha spiegato che quando non ci sono gli altri e non si sente sotto osservazione con le telecamere sempre in faccia ( seppur presenti) si lascia andare più facilmente. Nel corso del pomeriggio però la vippona ha fatto una sorta di retro marcia, dicendo a Nicola che forse dovrebbero fermarsi un po’ per capire che cosa provano. Nicola è stato molto chiaro e sa bene che genere di sentimenti prova per Miriana. Si è quindi confidato con Gianmaria che gli ha suggerito di prendersi i suoi spazi, di dedicarsi ai suoi amici e di non “accozzarsi sempre” a Miriana, di usare la tattica di quello un po’ sfuggente, che forse potrebbe dimostrarsi la migliore. Nel frattempo Miriana ha continuato a ribadire che sta cercando un amore travolgente, qualcosa di non banale e noioso e non sa se con Nicola potrebbe avere tutto quello che cerca…

La sensazione di molti spettatori, è però un po’ diversa da quella che si ha in casa. Miriana infatti, quando parla con i suoi amici dice una cosa, poi quando si avvicina a Nicola ne fa un’altra, incoraggiando comunque il suo corteggiamento. Ed è per questo che il pubblico si divide: c’è chi vede due persone realmente coinvolte, ma in modo diverso, e chi invece punta il dito contro la Trevisan, che starebbe in qualche modo illudendo il Pisu. Ne sarebbe dimostrazione quello che è poi successo ieri sera.

Miriana si riavvicina a Nicola Pisu nella notte

Dopo un pomeriggio passato a dire di prendersi del tempo, a mettere dei paletti su questa storia, Miriana poi nella notte, ha invece deciso di passare del tempo con Nicola tra risate e coccole sul divano. Una mossa che ha fatto ricredere molti spettatori che non riescono davvero a decifrare gli atteggiamenti di Miriana Trevisan. E’ sincera, è confusa, sta giocando? Non c’è un parere comune su questa storia, vedremo che cosa succederà!

