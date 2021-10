Miriana e Nicola notte bollente al GF VIP 6? I Video incriminati

Non abbiamo fatto in tempo a raccontarvi quello che Miriana Trevisan sembrava aver deciso ieri, con un allontanamento da Nicola Pisu, che poche ore dopo li abbiamo ritrovati vicini insieme nello stesso letto. Una cosa che ha fatto molto scalpore sui social, a prescindere da quello che è avvenuto sotto le coperte ( sono affaracci loro, alla fine dei conti). Quello che però il pubblico non ha apprezzato è stata l’incoerenza di Miriana Trevisan che ha detto di non voler andare oltre con Nicola, di vederlo solo come un amico. E poi poche ore dopo, ecco i video che mostrano i due insieme nello stesso letto, per quella che molti fan del Grande Fratello VIP 6 hanno definito persino una notte bollente tra i due. Ci sarebbero anche altri video che mostrano Nicola e Miriana molto vicini, in uno si vede anche che il Pisu è mezzo nudo. Insomma una circostanza che lascia pensare al fatto che, dopo la festa del sabato sera, gli animi si siano riscaldati e che siano cadute un po’ le difese. In diversi momenti tra l’altro, la regia del Grande Fratello ha anche cambiato inquadrature per evitare di invadere troppo la privacy dei concorrenti ma nel frattempo sui social, sono arrivati diversi video che mostrano queste notte bollenti nella casa.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu notte bollente nella casa del GF VIP 6?

Quello che è successo tra Miriana e Nicola possono saperlo solo loro ma è chiaro che se vuoi distaccarti da una persona e non la vuoi illudere, non ci vai a dormire nello stesso letto accozzati uno all’altro ecco. E’ questo che i fan del GF VIP hanno condannato, non la decisione di fare quello che i due poi hanno scelto di fare. L’incoerenza: perchè alle parole poi, non corrispondono i fatti.

I video della notte appena trascorsa

Loro, la coerenza e quella voglia di birbante futuro: famiglia #trevisù del #gfvip https://t.co/F6rbyPPa7f — Quentin LP (@QuentinLP8) October 24, 2021

Immaginiamo che domani sera si tornerà a parlare anche di questo, cosa diranno Miriana e Nicola di questa notte così hot? Vedremo…

