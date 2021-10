Miriana mette un punto alla storia con Nicola ma il Pisu è deluso. Si tronca a metà

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, 22 ottobre 2021, nella casa di Cinecittà è tempo di chiarimenti tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due hanno prima parlato separatamente agli amici, cercando conforto e consigli. Poi hanno deciso di avere un faccia a faccia. Quella più turbata tra i due è di certo Miriana che è ancora molto provata dopo la diretta anche a causa delle parole della mamma di Nicola. Ha recepito e il messaggio e non vuole che ci si facciano strane idee ma soprattutto non vuole che suo figlio debba leggere o sentire determinate cose. Per questo motivo ha messo in chiaro con Nicola per l’ennesima volta quello che è il suo punto di vista ma con dei nuovi paletti, essendo questa volta più severa nelle scelte. Il Pisu non è molto d’accordo con Miriana e vorrebbe che andassero avanti a conoscersi ma Miriana è perentoria e ribadisce alcuni concetti fondamentali.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: le ultime news dalla casa

Miriana spiega a Nicola per l’ennesima volta il suo punto di vista:

Provo attrazione, sennò non mi farei neanche avvicinare. Dubbi… dubbi sulla questione dell’età, sulla questione del dialogo. Che non voglia andare oltre, prenderti la mano, andare in giro con te in questo contesto. Me la volevo vivere così e tu mi hai detto che ti sta bene.

E ancora:

Fino alla fine di questo viaggio sarò così, ricordatelo, sarò così. Ti cerco, mi mancavi ma rimarrà così. Mi dispiacerebbe perderti come persona, ma io non vado oltre questo. Prendere la mano, stare un po’ vicino, chiacchierare, sognare… anche perché così è un modo per conoscerti. Poi non lo so se tra due giorni farò altro, non lo so…

Miriana ha ribadito di volere Nicola nella sua vita per il momento come amico e che le dispiacerebbe se appunto le cose tra loro si rovinassero ma il ragazzo le ha anche fatto notare che una sua carezza per lui ha un significato diverso e che non sa come comportarsi…Non ci resta che vedere cosa accadrà, nella casa, tutto è possibile.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".