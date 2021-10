Flaza torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 21: “Mi rattrista leggere insulti”

Non ha lasciato di certo un bel ricordo nella scuola di Amici 21 Flaza. Ve ne abbiamo parlato più volte e torniamo a farlo anche oggi visto che la cantante, a pochi giorni dalla sua eliminazione dalla scuola ( è stata “cacciata” da Lorella Cuccarini che ha deciso di non confermare il suo banco) ha deciso di commentare quanto accaduto via social. La cantante si sarà resa conto che avrebbe potuto fare molto di più vista l’occasione che le era stata data? Scopriamolo con le sue parole, postate sui social a pochi giorni di distanza dall’addio ad Amici 21.

Nel suo ultimo post su instagram, Flaza ha scritto:

In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così.Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni.Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero.

Ha ragione Flaza quando parla di insulti e dice che la rattristano. Perchè in ogni caso, anche considerando il modo in cui si è comportata, non si deve mai arrivare a offendere o insultare, perchè si passa inevitabilmente dalla parte del torto. Bisogna esprimere sempre la propria opinione, soprattutto sui social, con il massimo rispetto possibile.

L’ex cantante di Amici ha continuato:

Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me.So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative.Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me.Non mi stancherò mai di fare musica.p.s. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate

Queste le parole di Flaza che su instagram è seguita da oltre 18 mila persone ma che sta continuando a ricevere non troppo complimenti per quello che è successo nella scuola. Immaginiamo che tra poche settimane, per i fan del programma sarà tutto un lontano ricordo, mentre lei continuerà per la sua strada, facendo la sua musica.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".