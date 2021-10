Grande Fratello VIP 6, Patrizia Mirigliani ammette: non gradisce l’amore fra il figlio Nicola e Miriana Trevisan

Più che la casa del Grande Fratello VIP 6, quella che va in onda due sere a settimana su Canale Cinque sembra essere diventata l’ennesima soap opera spagnola (o turca) ma con protagonisti tutti italiani. Oltre all’insensato triangolo amoroso fra Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, un’altra love story tormentata è sbocciata fra le mura della casa di Cinecittà: quella fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, altrimenti noto come il figlio di Patrizia Mirigliani.

I due hanno iniziato una conoscenza molto fissa e non hanno fatto fatica ad ammettere di essere interessati ad un rapporto molto più stretto e confidenziale. Insomma, siamo davanti ad una cotta su cui nessuno ha da ridire… o forse no. Perché come nelle migliori delle fiction, arriva la furia della futura suocera a rompere gli equilibri nella coppia. Con un poco elegante post social, la donna ha chiesto al figlio di “non farsi prendere in giro“. I due sono stati avvisati di questo aut-aut di mamma Patrizia con risvolti non propriamente positivi…

Grande Fratello VIP 6: la seconda ospitata di Patrizia Mirigliani

Su quanto accaduto, la discussione fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu si è protratta per tutta la settimana ed ha evidentemente coinvolto anche gli altri concorrenti; una situazione talmente coinvolgemente che Alfonso Signorini ha ospitato per la seconda volta Patrizia Mirigliani in casa. Ma prima di far entrare la donna in casa, ai due innamorati è stata chiesta una riflessione preventiva: “Patrizia mi ha giudicato senza conoscermi” – ha esclamato Miriana Trevisan – “Ma visto che lui ha stima di me, perché non si fida di Nicola e delle sue scelte? Forse anch’io potrei trovarmi in una situazione simile con mio figlio ma non lo farei in maniera così plateale. Loro, tra l’altro, sono una famiglia molto nota. Quel gesto per me è stata una ferita… Nicola mi piace, ha un’anima bellissima. Quando sono vicina a lui sto bene[…] C’è stato un mezzo bacio e non mi sono pentita“. Apriti cielo: le affermazioni sono state tali che Signorini ha subito trovato una scusa per portare Nicola in giardino e far apparire la già citata Patrizia Mirigliani, sua madre.

La patron di Miss Italia parte con un discorso di piena comprensione nei confronti di suo figlio Nicola arrivando anch a smentire quel suo messaggio social di allerta: “Quel post era uno sfogo di una madre, volevo che nessuno si approfittasse della sua bontà d’animo. Siamo stati male a lungo, siamo risorti e la tua felicità. Oggi, deve dipendere solo da te stesso. Se sei innamorato, io sono felice, perché riesci finalmente a provare questi sentimenti“. Il discorso si protrae ma mai viene citata la povera Miriana; un dato di fatto che spinge Alfonso Signorini a chiederglielo direttamente: “Non cito Miriana? Ma io sono una mamma che sta vedendo una storia che nasce, non so che valore darle, non voglio inserirmi in questa storia, in questo contesto. Non mi sento di entrare nel merito: in questo momento non c’è una stabilità tra loro”.

Ma nonostante queste parole e l’evidente affetto che i due sentono reciprocamente, Patrizia Mirigliani viene messa sotto torchio del giornalista di Chi tant’è che afferma: “Io consiglierei a mio figlio di mantenere un rapporto di sola amicizia con Miriana […] E di non correre troppo perché potrebbe rimanere una semplice amicizia. […] Oggi hai finalmente in mano la tua vita e puoi fare dei progetti sulla tua vita: adesso quando esci puoi trovarti un lavoro, renderti indipendente, eccetera eccetera. Secondo me tu ti devi focalizzare su questo perché tu hai bisogno della tua autonomia mentale. E dopodiché quello che sarà, sarà…”. Questo fidanzamento non s’ha da fare.

