Il Collegio 6: la nuova collegiale Matilda Ricorda porta scompiglio nella seconda puntata

Dopo il brillante esordio di sette giorni fa, Il Collegio 6 è tornato in onda con una seconda puntata ancor più ricca di spunti, risate e riflessioni. La puntata si è aperta con una grazia concessa dal preside nonostante il gravissimo furto dei cellulari da parte dei collegiali Simone, Filippo, Giovanni e Davide. La seconda settimana di lezioni si apre con l’arrivo di una nuova collegiale: Matilda Ricorda.

Anche la nuova arrivata si è dovuta sottoporre alla compilazione di un test d’ingresso assieme a suoi genitori e ad un colloquio con il professor Raina e il Preside Bosisio. Nonostante l’animo piuttosto libertino, la ragazza riesce brillantemente a superare questo primo ostacolo grazie ad una brillante prova scritta a tema geografia. Matilda si è presentata a tutti come una ragazza festaiola e scapestrata… e questa premessa non è stata smentita di certo.

Il Collegio 6: la nuova collegiale Matilda Ricorda porta scompiglio

Matilda Ricorda organizza prima di subito una sorta di sommossa di classe alle spalle della nuova docente di inglese. Approfittando di un momento di distrazione della docente, la new entry afferra lo scheletro finto presente in classe e apre un trenino di ragazzi che scappano verso i giardini del collegio. A fuggire, però, sono solo in sei. Il preside con l’aiuto della sorvegliante scopre che l’artefice di questo qui pro quo è proprio Matilda e decide di punirla con una speciale interrogazione: imparare a memoria i nomi delle principali ossa del corpo umano in lingua inglese. La verifica viene superata discretamente.

La seconda settimana de Il Collegio 6 è stata scandita da altri momenti interessati: primo su tutti è stato il primo appuntamento con la radio libera dell’istituto; una radio diffusa in tutto il collegio in cui gli studenti possono dare sfogo ai loro pensieri e farli sapere a tutti; c’è chi si è sfogato sul cibo non gradito offerto in refettorio, chi ha voluto lanciare gossip su amicizie e litigate, e chi persino ha spifferato di una presunta liason amorosa fra il prof Maggi di Italiano e la docente di Educazione Musicale. Non è mancata la nuova lezione d’arte del Prof Carnevale, che ha chiesto ai collegiali di disegnare loro stessi in un ambientazione notturna.

La puntata si è conclusa con una nota disciplinare per Gaia Cascino e Davide Maroni: entrambi hanno reagito in maniera molto maleducata all’ultima lezione settimanale del Prof Maggi; questo è costato ad entrambi l’ultimo posto nella classifica settimanale dei voti. Ultima chicca: l’incredibile auto-infortunio di Beatrice Kim Genco, che ha sferrato un pugno ad un muro in un momento di rabbia finendo col fratturarsi la mano.

