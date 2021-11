Dopo la pessima battuta di Alex Belli su Manuel Bortuzzo lo staff del nuotatore chiede provvedimenti

A quanto pare i tre moschettieri non esistono davvero più. Alex Belli e Aldo Montano sono ormai separati in casa, costretti a vivere insieme partecipando al Grande Fratello VIP 6 ma almeno per il momento, da due parti opposte…E forse anche Manuel Bortuzzo, ascoltando una infelicissima battuta di Alex Belli, potrebbe decidere di allontanarsi da un suo grande amico. E’ vero che Manuel è legatissimo ad Aldo e che forse dopo lo scontro con Alex, si è avvicinato maggiormente a lui. Forse però vedendo anche quello che è successo ( se mai qualcuno gli farà vedere il video in questione) non la prenderà benissimo. Questo è anche il punto di vista dello staff di Manuel, che non ha affatto gradito, una battuta venuta malissimo, del Belli, tanto da chiedere dei provvedimenti.

Anche in questo caso il pubblico che stava seguendo la discussione scherzosa che ha visto protagonisti Alex, Soleil e Davide, si è diviso. C’è chi ha trovato di pessimo gusto le parole usate dall’attore, c’è chi invece si è fatto una risata ricordando che è stato lo stesso Manuel a chiedere di essere trattato come gli altri.

La frase di Alex Belli che indigna lo staff di Manuel Bortuzzo

Ma che cosa è successo? Alex, Davide e Soleil stavano parlando di un nuovo musical a mettere in scena…E la storia era questa: “A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo” ha detto Alex Belli. E poi l’intervento di Soleil: “L’ultimo a cadere è Davide“. A quel punto Belli però ha tirato in ballo Manuel Bortuzzo: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“. Soleil e Alex hanno continuato a sorridere mentre Davide è rimasto in silenzio.

“Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti“.

Anche chi gestisce i social di Aldo Montano è intervenuto, sulla scia della richiesta fatta dallo staff di Manuel Bortuzzo: “Prendiamo le distanze dagli ultimi accadimenti all’interno della casa. I valori in cui credono i nostri atleti sono molto distanti da tutto ciò. Ci auguriamo che vengano presi provvedimenti da parte del GF“. Vedremo se nella puntata del Grande Fratello VIP 6 succederà qualcosa ma una cosa è sempre più evidente: questa edizione del reality di Canale 5 è davvero allo sbaraglio.

