Soleil si avvicina a Gianmaria e Alex Belli non ci sta: lo sfogo

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo un po’ di tutto. Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno passato molto tempo insieme e forse hanno anche chiarito molte delle cose accadute negli ultimi giorni. La Sorge, anche se non ne ha parlato in modo diretto con Alex, teme di essere finita in un disegno ben studiato che a lei non le è congeniale. Non solo: ha spiegato che Alex, per giustificarsi e mettersi dalla parte di Delia, ha detto delle cose poco carine sul suo conto, sminuendola come amica e come donna. Da qui probabilmente, anche la voglia di confrontarsi con altre persone. Il fatto che abbia scelto Gianmaria però, non ha convinto molto Alex Belli e neppure Sophie Codegoni. L’attore ha trovato poco coerente l’atteggiamento della Sorge e ha spiegato il suo punto di vista agli altri vipponi.

Alex Belli deluso dall’atteggiamento di Soleil

Nella lunga chiacchera fatta con Davide e Sophie, Alex ha spiegato: “Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza. Sole si è incespicata in una cosa assurda. Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati. Li ho visti a ridere, scherzare e abbracciarsi. […] Io di coerenza ne vedo poca, mi stupisco di Soleil sinceramente. Hanno usato parole pesanti e poi adesso sono insieme.” Anche Sophie si è detta basita da questo atteggiamento.

Alex non se ne fa proprio una ragione e ha continuato: “Un conto è avere delle incomprensioni e poi chiarire, un altro è assistere a queste cose. […] Sono stati ore ed ore a parlare insieme e non mi pare un comportamento coerente. Si sono detti qualsiasi cosa l’uno contro l’altra e adesso sono attaccati. Perché io credo che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare. Non trovo coerenza in questo”.

