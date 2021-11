Amici 21 spoiler e anticipazioni del 21 novembre 2021

Non potevano mancare anche questa settimana le anticipazioni relative a quello che vedremo nella prossima puntata di Amici 21 che è stata registrata ieri a Roma. Tante le sfide per i ragazzi e le ragazze di Amici che anche questa settimana sono stati chiamati a dimostrare di meritarsi il banco e la maglia per continuare il loro percorso nella scuola. E partiamo proprio dall’esito delle sfide con tutti gli spoiler per la prossima puntata di Amici 21 in onda come sempre alla domenica. Scopriamo quindi tutto quello che vedremo nella puntata del 21 novembre 2021. Ecco le anticipazioni.

Amici 21 news e anticipazioni: l’esito delle sfide

Tante le sfide questa settimana, arrivate sia dalle buste rosse mandate in casetta dai prof che dalle classifiche stilate da chi è stato chiamato a dare un giudizio su ballerini e cantanti. Si parte con la sfida di Alex, che non aveva ottenuto ottimi giudizi da J-Ax. Il cantante si salva e vince la sua sfida. Si passa poi alla sfida di Dario che era stato ritenuto uno dei meno bravi nell’ultima classifica stilata. Per Dario buone notizie: anche lui vince la sfida. Si passa poi a Tommaso che per tutta la settimana ha temuto di non farcela contro la sfidante scelta. Tra l’altro la sfidante è una ragazza con cui LDA prima di entrare in scuola ha avuto un certo feeling, dopo averla conosciuta ai provini e il capitolo gossip non manca. L’allievo di Lorella Cuccarini però supera la sfida. Secondo Rudy la sfidante merita di restare nella scuola e pensa di darle il banco di Simone. Non è chiaro però se la produzione abbia accettato questa proposta fatta da Zerbi. Puntata ricca di sfide, anche la cantante Nicol deve fare la sua che supera e resta quindi nella scuola.

Amici 21 news e anticipazioni: la classifica delle esibizioni dei cantanti

Questa settimana non ci sarà un ospite musicale a giudicare come si era capito anche dal day time di ieri infatti, sono stati i professori a scegliere dei brani da assegnare ai ragazzi che poi si sono esibiti. Dalla classifica dei prof quindi, spicca Luigi al primo posto. Al secondo posto si piazza Sissi. Terzo posto invece per Alex. Chiudono questa classifica Rea e Albe con voti positivi. Ultimi invece: Simone, LDA e il nuovo arrivato Andrea. A questo punto Anna Pettinelli propone l’ennesima sfida per LDA. Albe chiede di potersi mettere in gioco e fare la sfida al posto di LDA. Sarà la produzione a decidere anche in questo caso.

La puntata è andata poi avanti con il momento discussione dei prof dopo che Dario e Serena si sono esibiti nel famoso passo a due della Celentano. Anche questa settimana ne vedremo delle belle. Sorpresa di Maria alla Celentano per il compleanno: la conduttrice ha portato in studio una bella torta. Non manca poi ovviamente anche il momento dedicato al gioco dei palloncini molto apprezzato a quanto pare dal pubblico di Canale 5.

