Le nomination sono l’unica cosa che resta a un reality come il Grande Fratello VIP peccato che non l’abbiano ancora capito e che si perda tempo con inutili cavolate prima, per poi arrivare all’una a scoprire chi nomina chi. Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri 22 novembre 2021, le donne sono state chiamate a nominarsi tra loro, essendo in maggioranza. E allora Miriana Trevisan, in modo palese, ha fatto il nome di Katia Ricciarelli che diciamo, non l’ha presa benissimo, per usare un eufemismo. Miriana è entrata nel mirino della Ricciarelli che dopo la diretta è riuscita anche a farla piangere, tanto sono state forti le accuse che le ha lanciato.

Il duro attacco di Katia a Miriana: “Quella Santa Maria Goretti, finta santa. La ignorerò completamente da qui in avanti. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Va bene così, sarà che io sono più ingenua di voi. Non parlare con me di questo adesso.” E questo è solo l’inizio di quello che Katia ha detto sul conto di Miriana.

Miriana Trevisan nel mirino di Katia Ricciarelli dopo la nomination

Lo sfogo di Katia è proseguito: “Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni. Sei una Santa Maria Goretti, sì esatto una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera. Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre.“

La Ricciarelli questa nomination non l’ha digerita affatto, anzi. Ha continuato a prendersela con Miriana Trevisan: “Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. “

E ancora: “Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro. Sabato faccio la Tosca? No, se è così io me ne vado via da qui dentro. E voti proprio me? Che str***a!”.

Parlando con la Pellegrino poi ha detto: “E poi mica sto qui a fare le cavolate, se continua così la situazione me ne vado a casa mia. Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle“.

Ricordiamo che Katia Ricciarelli è andata al televoto insieme a Miriana, Sophie e Carmen. Nella puntata di venerdì però non dovrebbe uscire nessuno, visto che si tratta di una nomination senza eliminazione, se abbiamo ben capito!

