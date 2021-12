Alex Belli accusato da Soleil: “Tu e Delia vi siete messi d’accordo”

E’ stata una giornata movimentata quella dei vipponi ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6. Nel pomeriggio infatti non sono mancate le discussioni anche tra Alex Belli e Soleil Sorge con l’influencer, che ha accusato l’attore di voler essere sempre protagonista. Ma non solo, imbeccata anche da altre concorrenti che le hanno fatto notare alcuni atteggiamenti di Alex e Delia, la Sorge ha iniziato a porsi delle domande. Non è la prima volta che mette in discussione la veridicità del legame con Belli e che pensa che ci siano dei copioni scritti. Questa volta però le accuse si fanno più esplicite e il faccia a faccia è inevitabile.

E’ scontro in casa tra Alex Belli e Soleil Sorge

“Ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo drama scusa ma lo penso. […] C’è qualcosa che non mi torna e non mi fido, questo è quello che penso.” queste le accuse che ieri Soleil ha lanciato ad Alex Belli. E ancora: “Mi sembra tutto così incongruente e incoerente e a maggior ragione poi i vostri comportamenti. Poi le foto di Delia che mi ha fatto vedere Alfonso, e mi sono detta ‘quella non è nulla, è un backstage’. Si tratta di eventi e sfilate a cui lavorate tu e Delia, allora è un ottimo modo per fare pubblicità anche al brand. Interessante come cosa, dai vabbè. Mi dici che al brand non interessa? Sì, ok, dai parliamoci molto chiaramente. Conosco troppo bene queste cose e la roba del brand mi è saltata subito in mente.“

Lo sfogo di Soleil non è finito qui. La Sorge ha continuato: “Sappi che io sto zitta, ma in questo ambiente ci conosciamo tutti. So tantissime cose di tanti gieffini e se parlassi… Però non lo faccio, soltanto a Sophie ho detto che ero ad una cena con lei e ho sentito quello che diceva con Ciccio Pasticcio e le ho fatto capire di non giocare con me, perché so tutto.“

E poi le chicche, quelle di cui avremmo voluto che si parlasse sin dall’inizio di questo gioco, quel gossip pieno di trashume che tanto piace ai fan dei reality: “Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a un’altra cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna. Sai di cosa parlo, di quella ragazza che sai benissimo. Lì stavano architettando una finta cosa di gossip. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip e paparazzate”.

