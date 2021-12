Ad Amici 21 si entra e si esce senza sconti: tre nuove eliminazioni

E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21, la puntata speciale che andrà in onda domenica 5 dicembre 2021. Questo articolo è dedicato alle anticipazioni di quello che vedremo per cui se non volete guastarvi la sorpresa, non continuate a leggere. Parleremo infatti degli allievi che hanno dovuto lasciare la scuola!

Come avrete visto, dopo la classifica fatta dai professionisti, per quanto riguarda il capitolo ballo, i tre allievi di Alessandra Celentano sono andati in sfida. La prof, qualche domandina dovrebbe iniziare anche a farsela, se i suoi alunni ogni volta finiscono negli ultimi posti. Carola ad esempio, è sempre stata nella parte bassa della classifica, pur essendo ritenuta dalla Celentano una delle migliori nella scuola. Non è così a quanto pare, visto che ogni volta, anche quando sono stati chiamati a dare giudizi personaggi come Kledi o Anbeta, la ballerina non è mai arrivata al primo posto. Forse non sono state fatte le giuste valutazioni? Sembrerebbe proprio di si, visto anche quello che è successo nella puntata di Amici 21 che è stata registrata ieri. Come stavamo dicendo, i professionisti hanno dato voti molto bassi a tutti e tre gli allievi di Alessandra Celentano che sono finiti quindi in sfida. Virginia entrata praticamente ieri, Guido e poi Carola. Come sono finite le loro sfide?

Amici 21 anticipazioni: due ballerini lasciano la scuola

Dalle anticipazioni riportate dal Vicolo delle News sappiamo che Guido non ha fatto la sua sfida ma è stata direttamente la maestra Celentano, non più soddisfatta di quello che l’allievo stava facendo, a decidere di togliergli la maglia. Guido quindi è stato sostituito.

A fare la sfida invece, Carola e Virginia. Dalle anticipazioni di Amici 21 sappiamo che Carola ha fatto la sua sfida e a giudicare è arrivato ancora una volta Garrison. La ballerina di Alessandra Celentano si è salvata, vincendo la sua sfida. Poi è stata la volta di Virginia che era entrata praticamente la scorsa settimana per volere della maestra Celentano che la riteneva una delle migliori, tanto da proporre la sfida con uno qualsiasi dei ballerini, convinta che in ogni caso, sarebbe entrata. Virginia ha perso la sua sfida e ha lasciato il programma.

A tal proposito ci chiediamo: come è successo anche con Andrea due settimane fa, ma è possibile che non ci sia modo di far si che i ragazzi si ambientino, prendano anche le misure, invece di cacciarlo fuori dopo una settimana? Questo meccanismo delle sfide e delle classifiche è davvero deleterio per i ragazzi e forse non porta a nulla, se non a un continuo entra ed esci che favorisce solo chi è nella scuola sin da settembre mentre gli altri, non solo non si fanno conoscere ma non riescono neanche a esprimersi. In una settimana cosa si può fare? Perchè non dare almeno un tempo limite per le sfide? Persino nella casa del Grande Fratello ci sono dei tempi diversi per i nuovi concorrenti…E invece i nuovi ingressi, uno dopo l’altro vengono fatti fuori. E spesso tra l’altro, sono allievi acclamatissimi dai professori, che poi però se li perdono strada facendo. Un peccato anche per i ragazzi è chiaro.

Amici 21 news e anticipazioni: anche Tommaso fuori

Non sono andate meglio le cose per Tommaso, chiamato a fare la sua sfida. Il cantante di Lorella Cuccarini infatti, ha perso ed è stato costretto a lasciare la scuola. Tutto questo e molto altro nella puntata di Amici che ci aspetta domenica pomeriggio su Canale 5.

