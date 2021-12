Il Collegio 6: genitori veri protagonisti, Preside espelle un collegiale per minacce

La sesta puntata de Il Collegio 6 ha posto le basi per la realizzazione di un nuovo programma? Questo non lo sappiamo. Quello che è certo, però, è che l’idea di far diventare i genitori dei collegiali i veri protagonisti per un giorno è stata una idea molto divertente. Madri e padri dei collegiali si sono riversati in aula e hanno dovuto fare i conti con il professor Maggi che ha provato a scavare a fondo fra le problematiche nelle relazioni che i genitori hanno con i rispettivi figli. C’è chi ha espresso perplessità, chi ha ricevuto una pacca sulla spalla e chi è scoppiato in lacrime al al mantra di “fare il genitore è un mestiere più difficile”.

Pianti ma anche molte risate: ai genitori è stato concesso di visitare gli altri luoghi del collegio ma restando lontani dai loro figli. I signori genitori hanno visitato i corridoi, la sala relax e persino le camerate dove una malcapitata madre è riuscita persino a fondare le doghe di uno dei letti nel dormitorio dei ragazzi. Ne sono successe davvero di tutti i colori…

Il Collegio 6: genitori veri protagonisti sesta puntata

La visita speciale dei genitori al collegio si è conclusa con due ulteriori momenti inediti: il pranzo all’aperto dove i sorveglianti hanno servito a collegiali e parenti un bel minestrone caldo in pieno agosto (pietanza sgradita anche dalle stesse madri); e il colloquio privato fra parente e figlio con un trio di relatori composto dal preside, dal professor Maggi e da uno psicologo, con cui si è cercato di appianare le difficoltà di relazione fra le parti. Maria Sofia Federico che aveva sempre manifestato di non gradire la presenza dei suoi genitori si è aperta ad una riappacificazione; caso contrario per Kim (alll’anagrafe Beatrice Genco) che ha dimostrato ancor di più la sua voglia di evasione dal resto della famiglia.

Il Collegio 6: espulsione per minacce, un evento mai visto prima

La puntata del 7 dicembre 2021 de Il Collegio 6 passerà sicuramente alla storia per una incredibile espulsione che il preside si è visto costretto ad assegnare. Dopo una marachella fra compagni, il collegiale Alessandro Giglio è andato su tutte le furie in quanto qualcuno gli aveva smontato le doghe del suo letto (no, non è il letto della madre descritto qualche paragrafo fa). Giglio non l’ha presa affatto bene ed ha iniziato a minacciare di percosse gli altri ragazzi: “vi spacco il setto nasale” ha ripetuto più volte con rabbia e incutendo terrore.

La faccenda è andata avanti per molto tempo e, nonostante l’intervento del sorvegliante, il ragazzo non si è calmato. Il giovane ha minacciato gli altri in quanto voleva sapere chi fosse stato a romperli il letto ma i modi sono stati fin troppo esagerati e fuori dal contesto del programma. Condotto in presidenza, Alessandro Giglio è stato espulso.

