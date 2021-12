Il Collegio 6: Maria Sofia contro tutti, due new entry Matteo Palazzo e Davide Cresta

Puntata scoppiettante quella andata in onda questa sera 30 novembre 2021 de Il Collegio 6: il celebre reality show di Rai Due giunto oramai alla quinta puntata (su otto totali). Il nuovo appuntamento si è aperto con la resa dei conti fra il preside Bisisio e i tre collegiali colpevoli di avere voti troppo bassi per restare all’interno dell’istituto. Come vi avevamo fatto notare, nella scorsa puntata l’uomo aveva affermato che Si può cercare di ricondurre all’ovile una pecorella smarrita, due pecorelle smarrite ma tre? No!”. E difatti fra Alessandro Giglio, Federica Cangiano e Giovanni D’Ambrosio solo un ragazzo ha dovuto abbandonare il collegio ed è stata Federica Cangiano, in quanto è risultata l’allieva con i voti più bassi in assoluto di tutta la classe. Gli altri due sono stati graziati.

Prima di aprire la nuova settimana di lezioni, il collegio ha fatto recapitare ai giovani concorrenti del reality delle lettere scritte da loro parenti e genitori. Fra sorrisi e lacrime, tutti i collegiali hanno apprezzato questo omaggio ad eccezione di Kim che ha preferito declinare la lettura di ben sette pagine scritte e inviate da sua madre: “Mio padre non ha scritto nulla e leggere sette pagine di cose scritte da mia madre sinceramente non mi va…”.

Il Collegio 6: new entry Matteo Palazzo e Davide Cresta

A causa di ritiri ed espulsioni, Il Collegio 6 si è visto costretto a far entrare ulteriori due protagonisti. Stiamo parlando di Matteo Palazzo e Davide Cresta. Matteo ha 16 anni, si definisce socievole e tranquillo. Vive in Francia, frequenta un liceo internazionale dove studia francese e italiano. Davide, ha 17 anni. Dice di sé che in classe preferisce dormire o fare casino; una delle sue bravate più memorabili è stata quella di imbrattare con un estintore le scale della sua scuola.

Già nel corso di questa prima settimana, i due giovani si sono messi nei guai: sono stati puniti dal preside per aver rubato i loro telefoni cellulari dal gabbiotto dei sorveglianti. Come penitenza, Matteo e Davide dovranno imparare a memoria il testo della canzone “Piange… il telefono” di Domenico Modugno e dovranno recitargliela a mò di poesia nella prossima puntata per non subire una ulteriore penitenza.

Il Collegio 6: Maria Sofia contro tutti

Nonostante la prova di cinema e la gita in esterna, vera scheggia impazzita di questa puntata è stata senza dubbio la collegiale Maria Sofia Federico. La ragazza ha scoperto di essere presa in giro da alcuni collegiali e la codardia di quest’ultimi di non rivelarsi l’ha mandata su tutte le furie. Urla, parolacce e vocaboli forbiti sono stati un mix allettante per i telespettatori de Il Collegio che hanno visto la giovane inalberarsi anche in altri momenti della vita all’interno del Collegio. È stato necessario un dialogo riappacificatore fra lei e la sorvegliante per portarla a smorzare un po’ i toni e a portare la giovane sulla retta via.

