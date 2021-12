Sophie e Miriana sparlano di Soleil. La Trevisan attacca: “Non è sana di mente, fa bullismo”

L’ascia di guerra tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non è mai stata sotterrata e nelle ultime ore, dopo che entrambe si sono nominate, l’ex volto di Non è la Rai, ha commentato quello che sta succedendo tra lei e Sole negli ultimi giorni. Parlando con Sophie, che si è molto legata a lei nelle ultime settimane, la Trevisan cerca di capire i motivi per i quali Soleil è così perentoria con lei. L’analisi di Miriana però non si ferma solo a una riflessione. La Trevisan infatti lancia delle pesanti accuse nei confronti di Soleil e parla anche di bullismo. In camera da letto in compagnia di Sophie e di Lulù quindi, la Trevisan ha commentato il comportamento di Soleil.

Le parole di Miriana Trevisan su Soleil

Ecco che cosa ha detto la Trevisan:

Se tu hai di fronte una persona che mente sui fatti… ma è una cattiva, falsa. Come ti puoi difendere? Devi purtroppo aggiustare la questione sul mentire. La cosa brutta è la forma di bullismo perché tu immetti nella gente un’idea, il dubbio… ed è terribile questa cosa. Più di essere trasparenti con il pubblico e dare il nostro massimo non possiamo fare. A me ne dice di ogni ed io le rispondo. Me ne dice tante… Non capisco quel “tutto”. Quando senti l’odio dopo un po’ ti stanchi. L’odio gratuito. L’odio sai da dove viene? Dalla paura di una persona. Se tu hai paura di me e non sei sana di mente mi odi

La Codegoni inoltre ha fatto notare che forse in puntata si parla poco di Miriana e del suo modo di essere ma che forse a casa, arriva tutt’altra cosa, visto che è stata salvata in diverse occasioni e si augura che davvero possa arrivare quello che è davvero al pubblico.

