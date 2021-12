Amici 21 spoiler: tutto quello che vedremo il 12 dicembre 2021

Ieri non è andata in onda la nuova puntata di Amici 21 ma ne è stata registrata una nonostante fosse un giorno di festa! Maria de Filippi si sa, lavora sempre, come un carro armato e ieri, i ragazzi e le ragazze di Amici, sono stati quindi protagonisti di un nuovo appuntamento. Volete sapere che cosa vedremo nella puntata di Amici 21 in onda domenica 12 dicembre 2021 su Canale 5? Come sempre news, spoiler e anticipazioni per chi è curioso e non può resistere in attesa della puntata di domenica!

Amici 21 news e anticipazioni: l’esito delle sfide

Iniziamo dal capitolo sfide che ieri stava particolarmente infiammando il pubblico di Amici sui social. Era infatti trapelata l’indiscrezione secondo la quale il ballerino Mattia, fosse uscito. C’erano stati infatti degli avvistamenti del ballerino fuori dagli studi il che lasciava pensare che avesse perso la sua sfida. In realtà Mattia, che era risultato l’ultimo nella sfida di ballo della settimana con i suoi compagni, ha fatto una nuova sfida e ha vinto. Probabilmente potrebbe esser stato visto fuori perchè dopo la puntata ha manifestato un forte dolore al piede e quindi potrebbe esser uscito per raggiungere il dottore che lo ha visitato. In ogni caso, Mattia è ancora un ballerino di Amici 21. Resta nella scuola anche Rea. La cantante ha fatto la sfida dopo la classifica che la vedeva ultima. Vince e continua il suo percorso ad Amici 21.

Amici 21 news e anticipazioni: una maglia sospesa

Secondo quello che si legge sulla pagina Twitter di Amici news, che segue sempre con particolare attenzione il talent di Maria de Filippi, nel corso della puntata di Amici che andrà poi in onda domenica, vedremo la maestra Celentano chiedere di sospendere una maglia. La maglia in sospeso è quella della ballerina Cosmary che era entrata la scorsa settimana al posto di Virginia.

Come sempre vedremo una puntata di Amici 21 ricchissima di cose. Tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento speciale della domenica segnaliamo anche Riki e Marco Mengoni. Per giudicare i cantanti e le cantanti ci sarà invece la grande amica di Maria de Filippi, Sabrina Ferilli.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".