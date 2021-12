Il Collegio 6: Preside manda in isolamento Maria Sofia che ha chiesto ai ragazzi di indossare la gonna

Penultima puntata de Il Collegio 6 con un inatteso colpo di scena. Andata in onda eccezionalmente questa sera 13 dicembre 2021, la nuova puntata del reality di Rai Due ha visto il preside Bosisio prende un provvedimento disciplinare contro Maria Sofia Federico, ovvero una delle studentesse modello del corso 1977. Tutto nasce dalla richiesta formate della collegiale fatta al preside di voler realizzare una assemblea degli studenti in cui affrontare i temi come il patriarcato e l’uguaglianza fra i generi maschile e femminile. Una mozione che il preside Bosisio accetta dando carta bianca alla giovane di organizzare questo dibattito in aula.

Purtroppo però la giovane si lascia prendere troppo la mano e decide di organizzare con tutti gli altri collegiali un gesto pratico di quello che doveva essere un semplice dibattito orale: per rompere gli schemi maschio / femmina, Maria Sofia Federico convince tutti a scambiarsi le divise; così facendo le donne indosseranno quella che prevede i pantaloni mentre gli uomini quella che prevede la gonna.

Il Collegio 6: Preside manda in isolamento Maria Sofia Federico

La decisione viene presa di notte e il giorno seguente i collegiali e le collegiali con le “nuove” divise si vestono e si dirigono a far colazione. Qui scoprono che il collegio sta tramando qualcosa: la Sorvegliante spiega che anche in cucina hanno voluto cambiare il verso alle cose e che dunque per colazione hanno dovuto mangiare quello che sarebbe stato servito per cena.

I collegiali si ritrovano poi a partecipare alla classica adunata all’esterno e il preside rimane sbigottito da quanto notano i suoi occhi. La responsabile di questa trovata è Maria Sofia Federico che non si tira di certo indietro nel prendersi le responsabilità del caso. Una dichiarazione che il preside afferra al volo, condannando la giovane all’isolamento.

Cosa ne sarà di Maria Sofia Federico? Se lo sono chiesti anche i collegiali per tutto il resto della quinta puntata… ma per saperlo dobbiamo aspettare la sesta puntata, in onda domani 14 dicembre 2021. Come abbiamo avuto modo di vedere dall’anteprima, infatti, Maria Sofia verrà liberata dall’isolamento proprio alla fine della penultima settimana nel consueto appuntamento del discorso del preside in aula magna, dove vengono annunciati i migliori e i peggiori.

Il Collegio vorrà davvero punire la ragazza? Oppure il tutto passerà in galleria com’è già accaduto più volte quest’anno?

