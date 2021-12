Stefania Orlando su Belli e Soleil: “Smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi”

La soap che ha visto protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, ha davvero fatto appassionare centinaia di spettatori! E ci sono state tante persone che hanno deciso di commentare quello che è successo ieri sera, e non solo, nella puntata del Grande Fratello VIP 6. Alex ha deciso di uscire dal programma insieme a Delia Duran, che prima aveva detto di voler mettere fine alla loro storia d’amore, e poi invece, ha preso la via dell’uscita insieme all’attore. In casa poi è rimasta Soleil Sorge, delusa e amareggiata per tutto l’accaduto. Ma non tutti pensano che in fin dei conti lei sia la vittima, in una storia in cui non ci sono carnefici. A commentare quanto successo, anche Stefania Orlando, una delle assolute protagoniste della passata edizione del GF VIP. La Orlando, dice una cosa che molte persone pensano: è vero che era lui a essere sposato o comunque impegnato. Ma una donna, nel rispetto di se stessa in primis, in generale non dovrebbe comunque avvicinarsi a una persona che ha un’altra.

La stoccata di Stefania Orlando dopo la soap Belli-Sorge-Duran

Dai social, Stefania Orlando ha commentato: “Dunque, impariamo qualcosa anche dalle sceneggiature mal scritte e mal recitate. Se vi dovesse capitare di incapricciarvi di un uomo sposato sappiate che state intraprendendo una storia con un traditore. Ergo: se diventerà “vostro” farà con voi ciò che ha fatto con la moglie, è sempre un recidivo.” E tra l’altro la storia di Alex Belli ( tutte cose pubbliche) insegna che è un traditore seriale, come la sua unica moglie ha sempre raccontato.

Stefania Orlando ha continuato: “Nel caso migliore, dopo aver trascorso del tempo con voi, tornerà dalla moglie con la coda tra le gambe! In entrambi i casi sappiate che non siete Alice nel Paese delle Meraviglie e che siamo nel 2021, baby. Chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità. Smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi.“

Nel frattempo Alex Belli e Delia Duran si sono trincerati nel silenzio mentre Soleil prova a voltare pagina e a fare il suo gioco nella casa del Grande Fratello VIP.

