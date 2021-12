Katarina l’ex moglie di Alex Belli attacca: traditore seriale, le fece tutti i nomi

Chi ama il gossip e il chiacchiericcio e segue i programmi di Canale 5 conosce certamente molto bene la storia di Alex Belli. Un attore che negli ultimi anni, più che far parlare di se per i meriti lavorativi, ha passato ore su ore in tv a difendersi dalle accuse di ex che hanno raccontato peste e corna sulla sua vita. In particolare, Barbara d’Urso per mesi raccontò anni fa tutta la vicenda della fine del matrimonio tra Katarina Raniakova ( a oggi la sola moglie di Alex Belli) e l’attore. Tra Domenica Live e Pomeriggio 5, ore su ore furono dedicate a tutti i protagonisti di una storia fatta di tradimenti, minacce psicologiche, smentite, testimonianze. Da Barbara d’Urso arrivarono anche le sedicenti amanti di Alex Belli. L’attore smentì spesso molte voci sul suo conto nonostante Katarina avesse molte prove di quello che raccontava. Poi fu lo stesso con Mila Suarez, stesso copione. Anche lei lo accusò di tradimenti, e la nuova fiamma era quella che oggi tutti conosciamo come la moglie non moglie, ossia Delia Duran.

Oggi è Katarina che torna a parlare ma non dice assolutamente nulla di nuovo. Giusto per rinfrescarvi però la memoria, è bene ricordare come per lungo tempo, sia Katarina che Alex, marciarono sulle storie dei tradimenti, tra la pace da fare e non fare a Domenica Live. Vi mostriamo alcuni articoli di archivio per rivivere quei momenti. Tra l’altro, anche all’epoca si parò di accordi tra moglie e marito, accordi maturati per andare in tv e vivere di gossip.

Divenne persino una sorta di tormentone

Nell’aprile del 2015 poi Alex Belli aveva confessato a mezza bocca il tradimento. Qui un articolo

Oggi Katarina quindi, torna a parlare di qualcosa che non è nuovo al mondo del gossip, anzi. La donna però aggiunge anche molto altro, accusando il suo ex in modo pesante. Chi ha visto il GF VIP ieri, ha sentito dire a Signorini che Alex Belli è un tipino particolare. Il motivo? Questa intervista di Katarina uscirà niente poco di meno che, su Chi! “Chi ” l’avrebbe mai detto…

Le accuse di Katarina ad Alex Belli

La ex di Belli ( che comunque in modo ufficiale è ancora sua moglie, non essendo stato depositato il divorzio), commenta in primis quello che sta succedendo in questo momento, con la relazione con Soleil e la storia con Delia:

Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano. Poi non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’ inizio. Così tu pensi: “Lui è la mia famiglia”. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa.

Una lunga intervista quella della ex di Alex Belli che aggiunge:

Con me lui ha potuto fare tutto quello che voleva. Certo che mi ha tradita. L’ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni, lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer. E allora lacrime e tutto quello che può immaginare, comunque, l’ho perdonato e ci siamo sposati. Poi, dopo un po’, ho capito che stava con una sua collega, sposata pure lei, sembrava un rapporto di amicizia, cantavano insieme, suonavano insieme, ballavano. Comunque, alla fine, io ho capito che lui aveva questa relazione: faceva le chiamate di nascosto, quando le riceveva si allontanava, cosi ho scritto una mail al marito di lei. E lui è andato su tutte le furie: quando gli fai fare brutta figura Alex perde la testa

Katarina ha avuto modo poi di trovare conferma proprio nelle parole del suo ex, che non potendo più negare, le fece i nomi di tutte le donne con cui la tradì:

Mi ha fatto un elenco di nomi di persone con cui mi aveva tradito: persone di cui sapevo, persone di cui sospettavo e anche persone che proprio non immaginavo.Mi disse anche ‘Perché tu devi sapere che io sono questo’. Alla fine gli ho detto: ‘Senti, ci dobbiamo separare’. Lui, allora, si è buttato a terra, ha cominciato a piangere. A quel punto io vedevo tutto, non dovevo più immaginare niente, era tutto chiaro.

A questo punto bisognerebbe far entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 tutte le amanti di Alex Belli, un po’ come è stato con gli ex di Patrizia de Blanck, ma qui ci sarebbe ben poco da ridere ecco…

