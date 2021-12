Lorenzo Amoruso parla dei problemi familiari: Manila Nazzaro lascerà il GF Vip?

Nella casa del GF Vip in questi giorni Manila Nazzaro non ha potuto chiarire le ragioni per cui molto probabilmente stasera lascerà il gioco. E’ Lorenzo Amoruso su Instagram a chiarire i motivi che potrebbero portare la sua compagna a lasciare il reality. Manila Nazzaro in un primo momento ha fatto preoccupare i suoi colleghi vipponi, ha spiegato che non poteva raccontare nulla, ordine degli autori, andava fatto in diretta a beneficio del pubblico e del programma di Signorini. L’ex Miss Italia ha parlato di problemi relativi alla famiglia, quindi nessun problema di salute. Sui social però in tanti continuano a pensare che Manila desideri semplicemente un compenso maggiore. Il Grande Fratello Vip si prolunga e la Nazzaro chiede più soldi? Lorenzo Amoruso a questo punto è intervenuto zittendo tutti.

Quali sono i motivi familiari per cui Manila Nazzaro potrebbe lasciare il GF Vip?

E’ Amoruso a rompere il silenzio ma senza mettere in difficoltà la sua compagna . “Qualcuno ha insinuato che vuole più soldi e altre situazioni sgradevoli. Gentilmente, evitate commenti stupidi, se non sapete di cosa si tratta astenetevi”.

Ha poi aggiunto: “Ci sono problemi familiari che stiamo cercando di risolvere, ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà probabilmente, speriamo, una soluzione, la decisione sarà comunque di Manila, Aspetteremo cosa succederà. Non buttate voci in giro quando non sapete di cosa si tratta”.

Nemmeno Lorenzo sa se Manila stasera aprirà la porta rossa per tornare a casa? Scopriremo quali sono i motivi familiari e se Amoruso e il resto della famiglia e non solo sono riusciti a risolverli. In ogni caso è Manila a dovere decidere se restare nella casa del GF Vip o tornare dai suoi figli, dal compagno, per trascorrere tutti insieme il Natale e le altre feste.

