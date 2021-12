Manila Nazzaro parla con i suoi e pensa di lasciare il Grande Fratello VIP 6: la decisione

Sarà una serata di grandi emozioni per i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 visto che oggi dovranno decidere se continuare a giocare o lasciare la casa. Il 13 dicembre 2021 giornata decisiva per i vipponi chiamati a prendere una decisione. Ieri, dopo aver ricevuto alcuni messaggi da parte dei familiari, tutti i concorrenti entrati a settembre nella casa, hanno avuto modo di parlare con i loro parenti per confrontarsi e arrivare poi a prendere una decisione. Anche Manila Nazzaro, che era molto indecisa sul da farsi, dopo le chiamate fatte, sembra aver preso la decisione definitiva.

In un primo momento Manila aveva spiegato ai suoi amici: “Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo.” L’ex miss Italia aveva poi spiegato: “Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare.”

La decisione di Manila Nazzaro: resta o lascia il Grande Fratello VIP 6?

In un secondo momento, probabilmente dopo altre chiamate fatte con i parenti, Manila sembra aver confermato la sua volontà di lasciare il gioco. Ne ha parlato anche con Soleil e ha spiegato: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro [gli autori] sono stati super carini, ma… […] Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu ce l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati“.

E’ stato Aldo Montano poi a spiegare ai concorrenti quello che è successo a Manila che avrebbe ricevuto una telefonata un po’ particolare e avrebbe quindi capito che forse è meglio se lascia la casa e riabbraccia i suoi figli. In ogni caso questa sera conosceremo la decisione definitiva dei concorrenti chiamati a dire se resteranno oppure no.

