Alex Belli risponde ad Aldo Montano e provoca: “Sa usare solo le mani”

Non sono piaciute ad Alex Belli le dichiarazioni che Aldo Montano ha rilasciato nelle ultime ore, soprattutto sui social, dove il campione, è molto attivo al fianco di sua moglie! E così l’attore ha deciso di replicare alle parole di Aldo Montano, ovviamente attaccando. Nella casa i due erano molto amici in un primo momento, poi però le cose sono cambiate e a quanto pare, nonostante i sorrisi di circostanza, nulla è tornato più come prima! Le stoccate di Aldo Montano non sono state affatto leggere, tra le altre cose ad esempio ha detto: “All’inizio del programma c’era una bella amicizia anche con Manu ed i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa.” E ancora: “Lo chiamano Egoman? Ognuno ha i soprannomi che merita. Egoman? Egocentrico? Può darsi, ma prima è meglio costruire qualcosa di buono e solido nella vita e poi dopo puoi anche peccare egocentrismo.“

Era quindi logico pensare che sarebbe arrivata una risposta da parte di Alex Belli.

Le parole di Alex Belli dopo le frecciate di Aldo Montano via social

Tornato attivissimo su Twitter, Alex Belli si è fatto sentire: “Criticate, giudicate, prendete posizioni. La verità è solo una che con il mio essere fuori dagli schemi vi ho dato da PARLARE! Anche a te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le mani!“.

Aldo e Alex presto si ritroveranno anche nello studio del GF VIP 6, visto che nonostante sia stato squalificato, l’attore sarà ancora protagonista del reality ( questa sera pare entrerà nella casa per un confronto con Alessandro Basciano). E chissà magari ci regaleranno un faccia a faccia in studio, vedremo! Le facce di Aldo Montano sono state tra le cose migliori di questa edizione, rivederlo mentre Belli canta la canzone tratta dal Gobbo di Notre Dame, varrebbe davvero la pena!

