Aldo Montano su Alex e Soleil: “Dopo il litigio è partita la telenovela”

Aldo Montano ha scelto di lasciare il GF Vip e festeggiare il Natale con la sua famiglia ed è da casa che risponde alle domande dei follower. Inevitabilmente molti chiedono un suo commento su Alex Belli e su Soleil Sorge. Sono loro due che per settimane hanno monopolizzato il reality show e Belli sembrava destinato a diventare uno degli amici più cari di Aldo Montano. Il campione parla dei due vipponi e del legame che hanno avuto con lui, ma anche della storia che hanno messo in piedi al GF Vip. Accanto a Montano c’è la sua bellissima moglie, Aldo le chiede per cortesia di allontanarsi, ha paura che dica qualcosa di troppo su Soleil. Lui è più diplomatico, non ha intenzione di cadere in certi meccanismi, non l’ha fatto all’interno della Casa, non lo farà adesso, è uno sportivo.

Aldo Montano dice la sua su Soleil

“Soleil forse è l’unica persona là dentro con cui non ho stretto alcun tipo di rapporto. Penso che questo sia successo soltanto con lei. Credetemi che è molto difficile perché io sono molto compagnone, mi piace divertirmi, scambiare idee e adoro interagire con le persone. Con lei però è stato diverso e conosco a malapena il nome e il cognome” è stata una scelta di entrambi, perché evidentemente sono così distanti l’uno dall’altra.

Con Alex Belli invece è stato diverso: “Con Alex è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela” e qui c’è la sua teoria, così simile a quella di molti. “Le strade sono due, se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna – e conclude – Credo che sia comunque stata una brutta figura”.

