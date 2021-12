Alessandro e Sophie passano la notte insieme e lei fa la spia su Jessica

Se fino a qualche giorno fa avevamo visto una Sophie Codegoni molto matura e premurosa, sempre attenta alle sue amiche ( e non solo) nella casa del Grande Fratello VIP 6, ieri abbiamo visto un altro volto dell’ex tronista. La Codegoni infatti ha avuto un faccia a faccia con Jessica, la quale le ha chiesto di allontanarsi da Alessandro, visto che pensava di poter avere delle chance con lui. La Codegoni le aveva assicurato di mantenere le distanze, perchè rispetta lei ma anche perchè non vuole ferire Gianmaria. Le due ragazze si erano quindi confrontate e Jessica si era aperta confessando anche delle sue fragilità. Tutte cose che poi Sophie, un po’ come si fa da bambini, è andata a spifferare ad Alessandro Basciano, con il quale ha passato la notte sotto le coperte tra grattini e coccole…Quando si dice la vera amicizia insomma…

Il faccia a faccia tra Sophie e Jessica

La lunga notte di Alessandro e Sophie

Bisogna dire che nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è molta coerenza; da un lato Alessandro Basciano che fino a poche ore prima aveva detto a Soleil di essere interessato a lei e di non voler dare problemi a Gianmaria, per cui stava lontano da Sophie. Dall’altro la Codegoni che per amicizia di Jessica e per rispetto del napoletano, si faceva da parte…E invece poche ore dopo, eccoli sotto le coperte insieme…

La Codegoni ha quindi raccontato quello che Jessica le aveva detto pochi minuti prima. Al Basciano ha confessato: “Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci“.

Tra i due sembra sbocciare qualcosa? Non ci resta che attendere anche per comprendere quale sarà la reazione della principessa Selassiè.

