Jessica e Sophie litigano per Alessandro Basciano, la principessa: “Nessuno mi vuole”

Notte di crisi per Jessica Selassiè. La principessa ancora una volta si è sentita la pecora nera della casa. Pochi giorni fa Jessica aveva dimostrato la sua insofferenza, credendo che nessuno da casa la apprezzasse. Nelle ultime ore sembrava aver trovato nuova voglia di continuare a fare questo gioco grazie anche all’entrata di Alessandro Basciano, al quale sembrava poter essere interessata. Tra i due c’era anche un buon feeling ma nella notte è successo qualcosa che ha mandato in crisi di nuovo, la principessa.

Ieri Sophie ha deciso di condividere qualcosa che era successo con Alessandro, e lo ha fatto davanti a Jessica: “Ieri sera Ale è venuto in sauna da me, mi ha rivelato che in casa intende provarci soltanto con me. Io però l’ho frenato perché penso anche a Gianma e a te Jessy“. In realtà le cose non sono andate esattamente in questo modo, visto che Alessandro Basciano ci stava provando anche con Soleil. Non solo, il nuovo entrato nella casa del Grande Fratello VIP 6 aveva anche detto che con Sophie ci andava con i piedi di piombo visto che nella vicenda c’era coinvolto anche Gianmaria.

Il faccia a faccia tra Sophie e Jessica

Jessica però non ha gradito l’atteggiamento di Sophie e ha spiegato: “Inutile che mi dici ‘mi faccio da parte se ti interessa, l’amicizia prima di tutto’, perché non è così. Perché a parole dici una cosa, ma a fatti fai altro. Direi che è palese, gli sguardi, la sauna, ti mettevi sempre lì mentre lui suonava. Come noi donne percepiamo se un uomo è interessa, lo stesso vale per i maschi e lui l’ha capito. Lo sai dal giorno 1 che Alessandro interessa. Se a me piace lui ti fermi adesso? No basta così“.

Sophie ha spiegato a Jessica che deve andare oltre e non essere fissata sul fatto che deve trovare per forza qualcuno nella casa, con cui stare. E ha spiegato: “Tesoro tu non è che sei venuta qui per cercare soltanto l’amore. Poi calcola che hai me, che ti metterò sempre davanti a tutti. Ale non lo vedo per te, perché non ti renderebbe felice. Magari ti serve una persona profonda. Amore tu davvero per me sei una sorella, e lo sarai anche fuori. Ti dico tutto a te, non mi verrebbe mai, e ti giuro su mia madre, di mentirti o di dirti cavolate. Se tu mi dici che ti piace Alessandro mi fermo. Ok che sono incuriosita, ma sto evitando, sia per te, che per Gian e mille motivi“.

La Selassié è scoppiata in lacrime e ha parlato anche di cose che vanno oltre questa situazione: “Mi sono stufata di essere felice per gli altri. Credo sia naturale che mi piaccia passare del tempo con una persona che mi interessa. Non devo basare questo percorso sull’amore? Sono venuta qua apposta.“

E ancora: “Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo qui dentro. Poidi 10 uomini 8 erano sposati, se ti pare normale. Io mi sento sola, dopo l’ora di pranzo spariscono tutti e non so con chi stare. Per Miri è arrivato Biagio, Lulù è con Manuel, tu con Ale adesso e io non so cosa fare spesso. Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca. Non ho mai incontrato uno che ho dovuto rifiutare io“.

