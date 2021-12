Alessandro Basciano ha scelto Soleil? Prove tecniche di avvicinamento, la Sorge tituba

Sarà un Natale da baci sotto il vischio per i protagonisti del Grande Fratello VIP 6? Lo scorso anno, la tradizione dei baci sotto il vischio aveva portato bene a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che si erano lasciati travolgere dalla passione e oggi, a distanza di un anno, celebrano il loro amore a Parigi! Capiterà lo stesso ad Alessandro Basciano e Soleil Sorge? Nelle ultime ore i due sembrano essersi molto avvicinati e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, sembrerebbe aver spazzato via ogni dubbio. Il suo avvicinamento a Soleil, sarebbe la dimostrazione di un interesse per la Sorge. Ma alla influencer, piace davvero il bel Basciano o sta solo provocando? “Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu?” con queste parole ieri sera il Basciano si è avvicinato alla Sorge, in una manovra che sapeva molto di corteggiamento.

Avvicinamento pericoloso tra Alessandro Basciano e Soleil Sorge?

La Sorge sembra aver messo in chiaro che al momento lei non è interessata a questo tipo di dinamiche. A tal proposito Basciano ha commentato: “E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente“.

Soleil continua a dire di non essere interessata a una storia nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma diciamo che i suoi occhi, sembravano raccontare altro. Ha comunque commentato: ““Guarda che sono davvero fuori dal gioco in questo senso. Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi“.

Il Basciano non sembra farsi spaventare nè dal fatto che la Sorge pensi che sia tutto un gioco nè dal suo possibile essere impegnata: “Vabbè cosa centra? Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un’interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale”.

E ancora: ” Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te...”.

